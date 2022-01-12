Яка різниця між BB і CC кремами: що це таке і як наносити

Чимало жінок регулярно користуються BB і CC кремами, але достеменно не розуміють, яка між ними є різниця. Тому варто дізнатися, як розшифровуються ці загадкові літери і як наносити косметичні засоби без шкоди для шкіри.

BB і CC креми мають спільні та відмінні риси, переваги й індивідуальні особливості. З часом вони стали базовим б'юті-продуктом косметичок багатьох жінок, але про них слід знати більше, а лише потім переходити до застосування.

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Що таке ВB та СС креми і в чому між ними різниця

Що таке ВB крем

Зазвичай абревіатуру розшифровують як Blemish Balm Cream або "крем-бальзам від недосконалостей". Сучасні експерти в індустрії краси використовують формулювання Beauty Balm або "бальзам краси". Проте від назви властивості крему не змінюються. ВB крем є зволожувальним косметичним продуктом з легкою текстурою, який призначений маскувати дрібні недоліки на шкіри. Зазвичай засіб використовують як основу, зволожувальний і сонцезахисний крем, який також допомагає підсушити запальні ділянки, запобігти висипанням, покращити тон шкіри.

Дерматолог із Німеччини ще у 60-х роках винайшов ВB крем, щоб захистити шкіру клієнтів після пілінгу. Проте досі багато косметологів і візажистів переконані, що саме поняття ВВ cream є непоганим маркетинговим ходом.

Цікаво, що ВB креми містять різні інгредієнти у своєму складі. Окремі виробники косметики оперують тим, що їхній крем володіє антиейдж властивостями, інші – складом крему, до якого входять гіалуронова кислота і вітамін C. За словами косметологів, не варто відмовлятися від усіх доглядових на користь згаданого б’юті-продукту.

Щодо відмінності ВB крему від тональної основи, то перший має легку майже прозору текстуру, надає шкірі сяйва та блиску, не створюючи ефекту маски на обличчі, а також засіб ідеально підходить для денного макіяжу, коли потрібно лише вирівняти тон шкіри і трішки підфарбувати вії.

Що таке СС крем?

СС крем – це поєднання функцій тонального крему і доглядового засобу. Експерти розшифровують СС як Color Control або "контроль кольору". Є ще один варіант: Complete Correction або "ідеальна корекція". Такий крем має більш щільну текстуру, ніж ВB крем, але не настільки щільну, як звичайна тональна основа. Зокрема, СС крем відмінно захищає від ультрафіолетових променів, підлаштовується під природний тон шкіри, живить її і зволожує.

Загалом СС крем прийнято вважати вдосконаленою версією ВВ крему, яку розробили корейці, після того, як протестували німецький продукт.

Додамо, що склад, текстура, властивості ВB і СС кремів можуть змінюватися. На це впливає бренд виробника, техніка розроблення й таке інше. Тому вибрати свій ідеальний варіант можна лише методом проб і помилок.



ВB і СС креми корисні для шкіри / Фото з інстаграму Тейлор Хілл

Як наносити СС та ВВ креми

Тут все просто: засоби слід наносити як тональний крем або праймер, зокрема їх можна комбінувати зі сонцезахисним кремом. Особливої уваги вимагає розтушування, незалежно від того, чи використовуєте ви б’юті-блендер або подушечки пальців. Нанесіть крем на обличчя у вигляді кількох цяток, а потім легкими постукуваннями спеціального інструменту чи пальців розподіліть продукт. Важливо розподіляти СС та ВВ креми по чистій шкірі.

Аби видалити залишки згаданих засобів, використовуйте міцелярну воду, гідрофільну олію для очищення, молочко чи гель для вмивання.

Дивіться більше про різницю між ВB та СС кремами:

як СС, так і ВВ креми здатні якісно вирівняти тон обличчя, не "перевантаживши" макіяж. Під час використання засобів не забувайте про доглядову косметику.