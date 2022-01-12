Какая разница между BB и CC кремами: что это такое и как наносить

Многие женщины регулярно пользуются BB и CC кремами, но доподлинно не понимают, какая между ними разница. Поэтому стоит узнать, как расшифровываются эти загадочные буквы и как наносить косметические средства без вреда для кожи.

BB и CC кремы имеют общие и отличительные черты, преимущества и индивидуальные особенности. Со временем они стали базовым бьюти-продуктом косметичек многих женщин, но о них следует знать больше, а лишь потом переходить к применению.

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Что такое ВВ и СС крема и в чем между ними разница

Что такое ВВ крем

Обычно аббревиатуру расшифровывают как Blemish Balm Cream или "крем-бальзам от несовершенств". Современные эксперты в индустрии красоты используют формулировку Beauty Balm или "бальзам красоты". Однако от названия свойства крема не меняются. ВВ крем является увлажняющим косметическим продуктом с легкой текстурой, который предназначен маскировать мелкие недостатки на коже. Обычно средство используют как основу, увлажняющий и солнцезащитный крем, который также помогает подсушить воспалительные участки, предотвратить высыпания, улучшить тон кожи.

Дерматолог из Германии еще в 60-х годах изобрел ВВ крем, чтобы защитить кожу клиентов после пилинга. Однако до сих пор многие косметологи и визажисты убеждены, что само понятие ВВ cream является неплохим маркетинговым ходом.

Интересно, что ВВ кремы содержат различные ингредиенты в своем составе. Отдельные производители косметики апеллируют тем, что их антиейдж крем обладает свойствами, другие – составом крема, в который входят гиалуроновая кислота и витамин C. По словам косметологов, не стоит отказываться от всех уходовых в пользу упомянутого бьюти-продукта.

Относительно различия ВВ крема от тональной основы, то первый имеет легкую почти прозрачную текстуру, придает коже сияние и блеск, не создавая эффекта маски на лице, а также средство идеально подходит для дневного макияжа, когда нужно лишь выровнять тон кожи и немного подкрасить ресницы.

Что такое СС крем?

СС крем – это сочетание функций тонального крема и уходового средства. Эксперты расшифровывают СС как Color Control "или контроль цвета". Есть еще один вариант: Complete Correction или "идеальная коррекция". Такой крем имеет более плотную текстуру, чем ВВ крем, но не столь плотную, как обычная тональная основа. В частности, СС крем отлично защищает от ультрафиолетовых лучей, подстраивается под естественный тон кожи, питает ее и увлажняет.

В целом СС крем принято считать усовершенствованной версией ВВ крема, которую разработали корейцы, после того, как протестировали немецкий продукт.

Добавим, что состав, текстура, свойства ВВ и СС кремов могут меняться. На это влияет бренд производителя, техника разработки и все такое. Поэтому выбрать свой идеальный вариант можно лишь методом проб и ошибок.



ВВ и СС кремы полезны для кожи / Фото из инстаграма Тейлор Хилл

Как наносить СС и ВВ кремы

Здесь все просто: средства следует наносить как тональный крем или праймер, в частности их можно комбинировать с солнцезащитным кремом. Особого внимания требует растушевка, независимо от того, используете ли вы бьюти-блендер или подушечки пальцев. Нанесите крем на лицо в виде нескольких точек, а затем легкими постукиваниями специального инструмента или пальцев распределите продукт. Важно распределять СС и ВВ кремы по чистой коже.

Чтобы удалить остатки упомянутых средств, используйте мицелярную воду, гидрофильное масло для очищения, молочко или гель для умывания.

: как СС, так и ВВ кремы способны качественно выровнять тон лица, не "перегрузив" макияж. Во время использования средств не забывайте об уходовой косметике.

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