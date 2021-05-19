Среди свойств этого косметического продукта есть немало полезных. Поэтому узнайте о 3 заблуждениях относительно тонального крема, в которые не стоит верить.
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3 мифа о тональном креме
- Закупоривает поры. Такое может делать только некачественный тональный крем. Современные формулы тональных основ создают на лице почти невесомую пленку, которая позволяет коже "дышать", защищает от вредного воздействия пыли и других внешних факторов, которые могут загрязнять лицо в течение дня. Также перед нанесением тонального крема стоит пользоваться специальной базой под макияж. Таким образом можно обеспечить более ровный тон и улучшить защитную функцию бьюти-средства.
- Сушит кожу. Благодаря увлажняющим свойствам тонального крема можно даже предотвратить сухость дермы. В состав качественного средства обычно входят растительные масла, например, авокадо и жожоба. Эти компоненты предотвращают обветривание кожи и восстанавливают гидролипидный барьер.
- Провоцирует появление морщин. Тональный крем не вызывает морщин. Напротив, многие бренды создают косметики с лифтинг-эффектом. В частности, есть такие тональные кремы, которые содержат УФ-фильтр и защищают кожу от ультрафиолета, который провоцирует преждевременное старение. Однако важно тщательно читать состав средства, чтобы он обладал именно такими свойствами.