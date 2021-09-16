Зручно і модно: 3 стильні стрижки на різну довжину волосся, які не потрібно вкладати

Інколи укладка волосся вимагає чимало зусиль, часу та спеціальних засобів. Але завдяки тенденціям у зачісках осені 2021 можна взагалі не вкладати шевелюру. Серед головних hair-трендів: невимушеність, розслабленість, замість чітких, графічних ліній – м'які, плавні переходи. Дізнайтеся про 3 наймодніші стрижки цього сезону, які не вимагають спеціальної укладки.

Якщо ви не прагнете змінювати своє каре з рівним зрізом, але хочете залишатися в тренді, то просто припиніть випрямляти волосся, насолоджуйтеся стильним виглядом недбалих локонів. Додамо, що гладенькі зачіски залишаються актуальними для особливих вечірніх заходів. Із модними стрижками створити стильну недбалу укладку буде набагато легше. Проте красуням із прямим волоссям доведеться скористатися невеликою кількістю стайлінгових засобів, щоб надати пасмам об'єму і текстури.

До теми: Як зробити волосся ідеально прямим без термоприладів: 5 дієвих способів

3 модні стрижки, які не потрібно вкладати

Боб

Класичне каре та варіації бобу є особливо популярними останні кілька років. Важливо знати, що стрижки мають багато спільного, але не є ідентичними: каре має рівний зріз, а боб передбачає створення шарів, тому його ще називають градуйованим каре. Аби мати стильну стрижку, яку не потрібно довго вкладати, то віддайте перевагу бобу з довжиною волосся до лінії підборіддя або трішки нижче, але не до самих плечей. Ви отримуватимете красиву укладку, якщо після миття висушите волосся, перекинувши його наперед, і скуйовджуватимете руками. У такому випадку бажаний об'єм і текстура будуть без додаткових стайлінгових засобів.



Модний боб без вкладання / Фото з інстаграму @chloehelenmiles



Боб у тренді / Фото з інстаграму @trendyhair

Каскад

Багатошаровість на волоссі – тренд осені 2021. Дівчата з локонами середньої можуть уникнути кардинального б'юті-перевтілення, але залишитися стильними. Для цього достатньо зробити чубчик-шторку з помітним переходом до основної частини волосся. Проте не дозволяйте перукарю створювати помітні "сходинки" на вашій шевелюрі. Каскад надає зачісці додаткового об'єму та красиво виділяється навіть на частково прямій недбалій укладці.



Правильна стрижка створює об'єм / Фото з інстаграму @maurilima_​



Модна стрижка / Фото з інстаграму @maurilima_​

Wolf cut

Перевага вовчої стрижки в тому, що вона здатна надати об'єму навіть тонкому та рідкому волоссі. Прихильницею wolf cut є Майлі Сайрус. Співачка продемонструвала, що багатошаровість стрижки візуально створює ефект великої кількості волосся на голові. Трендова стрижка нагадує маллет у ретро-стилі: рваний чубчик, короткі пасма на маківці та більш довгі на потилиці. Цікаво, що wolf cut гарно виглядатиме на волоссі будь-якої довжини – від плечей до пояса. Після такої зміни іміджу ви зможете забути про фен і брашинг. Адже чим більш недбало, тим краще.



Ефектна укладка / Фото з інстаграму @cathywolf



Стрижка, від якої усі в захваті / Фото з інстаграму @debbyryan