Удобно и модно: 3 стильные стрижки на разную длину волос, которые не нужно укладывать

Иногда укладка волос требует немало усилий, времени и средств. Но благодаря тенденциям в прическах осени 2021 можно вообще не укладывать шевелюру. Среди главных hair-трендов: непринужденность, расслабленность, вместо четких, графических линий – мягкие, плавные переходы. Узнайте о 3 самых модных стрижках этого сезона, которые не требуют специальной укладки.

Если вы не хотите менять свое каре с ровным срезом, но хотите оставаться в тренде, то просто перестаньте выпрямлять волосы, наслаждайтесь стильным видом небрежных локонов. Добавим, что гладкие прически остаются актуальными для особых вечерних мероприятий. С модными стрижками создать стильную небрежную укладку будет намного легче. Однако красавицам с прямыми волосами придется воспользоваться небольшим количеством стайлинговых средств, чтобы придать прядям объема и текстуры.

К теме: Как сделать волосы идеально прямыми без термоприборов: 5 действенных способов

3 Модные стрижки, которые не нужно укладывать

Боб

Классическое каре и вариации Боба особенно популярны в последние несколько лет. Важно знать, что стрижки имеют много общего, но не являются идентичными: каре имеет ровный срез, а боб предполагает создание слоев, поэтому его еще называют градуированным каре. Чтобы иметь стильную стрижку, которую не нужно долго укладывать, то отдайте предпочтение бобу с длиной волос до линии подбородка или немного ниже, но не до самых плеч. Вы будете получать красивую укладку, если после мытья высушите волосы, перекинув их наперед, и взъерошивать руками. В таком случае желаемый объем и текстура будут без дополнительных стайлинговых средств.



Модный боб без укладки / Фото из инстаграма@chloehelenmiles



Боб в тренде / Фото из инстаграма @trendyhair

Каскад

Многослойность на волосах – тренд осени 2021. Девушки с локонами средней длины могут избежать кардинального бьюти-перевоплощения, но остаться стильными. Для этого достаточно сделать челку-шторку с заметным переходом к основной части волос. Однако не позволяйте парикмахеру создавать броские "ступеньки" на вашей шевелюре. Каскад придает прическе дополнительный объем и красиво выделяется даже на частично прямой небрежной укладке.



Правильная стрижка создает объем / Фото из инстаграма @maurilima_​



Модная стрижка / Фото из инстаграма @maurilima_​

Wolf cut

Преимущество волчьей стрижки в том, что она способна придать объем даже тонким и жидким волосам. Поклонницей wolf cut является Майли Сайрус. Певица продемонстрировала, что многослойность стрижки визуально создает эффект большого количества волос на голове. Трендовая стрижка напоминает маллет в ретро-стиле: рваная челка, короткие пряди на макушке и более длинные на затылке. Интересно, что wolf cut будет хорошо смотреться на волосах любой длины – от плеч до пояса. После такой смены имиджа вы сможете забыть про фен и брашинг. Ведь чем более небрежно, тем лучше.



Эффектная укладка / Фото из инстаграма @cathywolf



Стрижка, от которой все в восторге / Фото из инстаграма @debbyryan