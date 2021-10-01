Зволожувати не можна: як швидко вилікувати потріскані кутики рота – кутовий хейліт

Сухість губ і потріскані кутики рота, також відома як кутовий хейліт, в холодні пори року є поширеною проблемою. Звісно, їй легше запобігти, аніж вилікувати. Проте все можливо. Сертифікований дерматолог розповів, що потрібно робити, коли виникає відчуття "різання" на кінчиках губ, і, чому в цей момент не слід покладатися на інтенсивне зволоження.

Восени і взимку тріскання губ є неминучим. Доктор Трейсі Еванс, сертифікований дерматолог і медичний директор Pacific Skin and Cosmetic Dermatology в Сан-Франциско, зазначає, що сухість шкіри губ і кутовий хейліт – це різні речі. Останній стан вимагає серйозного лікування.

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Бальзам для губ допомагає уникати лущення шкіри губ і герметичності, спричиненої низькою температурою і сухим повітрям. Засіб також допомагає позбутися від маленьких тріщин і заспокоїти почервоніння. Проте вилікувати сухі куточки рота звичайний бальзам не здатен.

Сухі, червоні, болючі тріщин по боках рота – кутовий хейліт. З такою проблемою звична розмова або жування їжі стає нестерпним процесом. Якщо губи просто потріскані, то достатньо періодично наносити вазелін, допоки не залікуєте тріщин.

Що таке кутовий хейліт

Інколи тріщини на кутиках рота виглядають як сухі плями, які взимку лущаться. Проте кутовий хейліт – це запалення, спричинене накопиченням слини навколо рота, що призводить до збільшення патології, яку в народі називають "заїдами".

За даними Американського остеопатичного коледжу дерматології, зволоження ураженої ділянки, зокрема облизування чи нанесення бальзаму) спричиняє загострення проблеми. В організації розповідають: "Надлишок вологи на губах може призвести до вторинного зараження мікроорганізмами, такими як дріжджі Candida або бактерії стафілокока".

"Люди, чутливі до дріжджових або грибкових захворювань, можуть мати більше проблем, наприклад, пацієнти з імунодефіцитом", – говорить доктор Еванс про тих, хто схильний до кутового хейліту. "Однак носіння брекетів або інших ортодоксичних конструкцій може викликати у вас слинотечу вночі, і тоді ці тріщини в роті можуть стати проблемою".



У холодні пори року люди страждають на кутовий хейліт / Фото Pexels

Як вилікувати потріскані кутики рота

Кутовому хейліту властиво погіршуватися і ставати більш болючим. Доктор Трейсі Еванс каже, щоб повністю вилікувати хворобу знадобиться близько 2 – 4 тижнів.

Зазвичай дерматологи призначають пацієнтам "ністатинову мазь" (препарат для боротьби з дріжджами) та легкий стероїд, наприклад гідрокортизон із концентрацією 2, 5 відсотків. Засоби наносять на уражену ділянку тричі на день, особливо перед сном.

Ті, хто не мають можливості відвідати дерматолога, вдаються до самолікування. Здебільшого вони використовують Лотрімін (протигрибковий крем, щоб усунути свербіння, відчуття стягнутості, вилікувати лишай). Препарат не вимагає наявності рецепта від спеціаліста.

Аби уникнути появи кутового хейліту, створюйте оклюзійний бар'єр на кутиках рота за допомогою спеціальних засобів. Проте перед застосуванням слід проконсультуватися з фахівцем.