Увлажнять нельзя: как быстро вылечить потрескавшиеся уголки рта – угловой хейлит

Сухость губ и потрескавшиеся уголки рта, также известны как угловой хейлит, в холодное время года распространенная проблема. Конечно, ее легче предотвратить, чем вылечить. Однако все возможно. Сертифицированный дерматолог рассказал, что нужно делать, когда возникает ощущение "резки" на кончиках губ, и, почему в этот момент не следует полагаться на интенсивное увлажнение.

Осенью и зимой трещины губ неизбежны. Доктор Трейси Эванс, сертифицированный дерматолог и медицинский директор Pacific Skin and Cosmetic Dermatology в Сан-Франциско, отмечает, что сухость кожи губ и угловой хейлит – это разные вещи. Последнее состояние требует серьезного лечения.

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Бальзам для губ помогает избегать шелушения кожи губ и герметичности, вызванного низкой температурой и сухим воздухом. Средство также помогает избавиться от маленьких трещин и успокоить покраснения. Однако вылечить сухие уголки рта обычный бальзам не способен.

Сухие, красные, болезненные трещины по сторонам рта – угловой хейлит. С такой проблемой привычный разговор или жевание пищи становится невыносимым процессом. Если губы просто потрескавшиеся, то достаточно периодически наносить вазелин, пока не залечите трещины.

Что такое угловой хейлит

Иногда трещины на углах рта выглядят как сухие пятна, которые зимой шелушатся. Однако угловой хейлит – это воспаление, вызванное накоплением слюны вокруг рта, что приводит к увеличению патологии, которую в народе называют "заедами".

По данным Американского остеопатического колледжа дерматологии, увлажнение пораженного участка, в том числе облизывание или нанесение бальзама) вызывает обострение проблемы. В организации рассказывают: "Избыток влаги на губах может привести к вторичному заражению микроорганизмами, такими как дрожжи Candida или бактерии стафилококка".

"Люди, чувствительные к дрожжевым или грибковым заболеваниям, могут иметь больше проблем, например, пациенты с иммунодефицитом", – говорит доктор Эванс о тех, кто склонен к угловому хейлиту. "Однако ношение брекетов или других ортодоксичних конструкций может вызвать у вас слюнотечение ночью, и тогда эти трещины во рту могут стать проблемой".



В холодное время года люди страдают угловым хейлитом / Фото Pexels

Как вылечить потрескавшиеся уголки рта

Угловому хейлиту свойственно ухудшаться и становиться более болезненным. Доктор Трейси Эванс говорит, чтобы полностью вылечить болезнь понадобится около 2 – 4 недель.

Обычно дерматологи назначают пациентам "нистатиновую мазь" (препарат для борьбы с дрожжами) и легкий стероид, например гидрокортизон с концентрацией 2,5 процентов. Средства наносят на пораженный участок три раза в день, особенно перед сном.

Те, кто не имеет возможности посетить дерматолога, занимаются самолечением. В основном они используют Лотримин (противогрибковый крем, чтобы устранить зуд, ощущение стянутости, вылечить лишай). Препарат не требует наличия рецепта от специалиста.

Чтобы избежать появления углового хейлита, создавайте окклюзионный барьер на уголках рта с помощью специальных средств. Однако перед применением следует проконсультироваться со специалистом.