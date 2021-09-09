Изменение прически всегда удачно обновляет образ. Вам пригодится подборка из 3 простых и стильных идей, которые интересно дополнят любой наряд и не требуют много времени и усилий на создание.

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3 летние укладки для волос, которые стоит носить осенью 2021

В стиле Блэр Уолдорф

Еще в эпоху популярности молодежного сериала "Сплетница" одна из главных героинь Блэр Уолдорф начала культ на ободки. Такому стилю стремились подражать модницы со всего мира. Тренд вернул в моду бренд Prada, который выпустил коллекцию нейлоновых и объемных аксессуаров. Ободки на волосах имеют уникальный вид, разнообразят образ, добавляют индивидуальности. Даже Мисс Вселенная Оливия Калпо, а также основательница бьюти-бренда Chillhouse Синди Рамирес-Фултон продемонстрировали, как интересно можно включить тенденцию в укладку. Попробуйте и вы.



Укладка с массивным ободком / Фото из инстаграма @cyndiramirez



Нежный образ с ободком​ / Фото из инстаграма @oliviaculpo​

Резинки из 90-х

Шелковые резинки для волос в стиле 90-х помогают создать небрежный пучок, "мальвинку", делают любую прическу более стильной. Зои Кравиц – одна из поклонниц модных аксессуаров. Укладки со специальными резинками – это золотая середина: они не выглядят слишком романтично и не слишком вызывающе. Модели Хейли Бибер и Белла Хадид иногда шелковые резинки носят вместо браслета, а в нужный момент завязывают ими волосы.



Стильная прическа с массивной резинкой / Фото из инстаграма @zoeisabellakravitz



Хейли Бибер завязывает волосы резинкой / Фото из инстаграма модели

Симметричные косички

Образ легко станет кокетливым и беззаботным благодаря косичкам. Такую прическу попробовали едва ли не все трендсеттеры и мировые модницы, которые открыты к бьюти-экспериментам. Поэтому вам также стоит вспомнить этой осенью технику плетения косичек: французские, "рыбий хвост", жгуты – выбор за вами. Однако в тренде именно 2 косы, как у супермодели Лили Олдридж, Барбары Палвин, американской певицы Мэдисон Бир.



Кокетливая прическа / Фото из инстаграма @lilyaldridge



Модная укладка волос / Фото из инстаграма @realbarbarapalvin