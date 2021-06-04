Анджеліні Джолі – 46: топ-10 знакових б'юті-образів зірки, які завжди в моді

Відома американська акторка, фотомодель, режисерка, посол доброї волі ООН, лауреатки премії Оскар та 3 премій Золотий глобус, матір 6 дітей і просто красуня, Анджеліна Джолі 4 червня святкує 46 років. Зірка є взірцем краси і стилю для багатьох. Тому з нагоди її свята пропонуємо згадати 10 найбільш знакових б'юті-образів знаменитості.

Родзинкою будь-якого макіяжу Анджеліни Джолі є губи. Вона завжди демонструє неперевершено нанесену помаду або блиск, зокрема саме зірка 10 років тому знову повернула в моду вишневі губи, з якими з'явилася на одній з церемоній.

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Роль Анджеліни в індустрії краси особливо важлива. Адже її зачіски і мейк-апи після кожного виходу в світ намагаються повторити тисячі красунь. Додамо, що акторка завжди робить ставку на простоту і класику, які залишаються трендовими поза часом.

Найкращі б'юті-образи Анджеліни Джолі, які завжди в моді

Приклад природної краси

Цим б'юті-образом Анджеліна продемонструвала, що їй не потрібно багато декоративної косметики, аби виглядати красиво. Таким чином зірка підняла важливу тему любові жінок до своєї природної краси.

Справжня діва

Для прем'єри фільму "13 друзів Оушена" акторка вибрала стильну недбалу укладку з піднесеною частиною волосся ззаду, яка тепер є одним з головних hair-трендів. Зачіску Анджеліна доповнила димчатим макіяжем очей та "оголеними" губами.

Вагітність їй до лиця

На прем'єрі мультфільму "Кунг-фу панда" мала неперевершений вигляд. Вона віддала перевагу натуральному волоссю, розділеному на 2 частини, блискучим губам і ефектно обвела очі чорним олівцем, що додало погляду особливої виразності.



Красива Анджеліна Джолі / Фото Getty Images

Вибух у hair-індустрії

Якщо зазвичай жінки вважають, що важко підібрати правильний стиль і довжину чубчика, а також він може личити не всім, то Анджеліна Джолі довела протилежне. Зірка у фільмі "Турист" продемонструвала неперевершений б'юті-образ із чубчиком.

Суцільний блиск

Джолі об'єднала свою приголомшливу смарагдову сукню Versace з довгими і густими віями завдяки туші і своїми фірмовими глянцевими губами.

Вічна класика

10 років тому Анджеліна приголомшила усіх своїм виходом у світ. Відома красуня продемонструвала ідеальні вишневі губи і балетний пучок. Такий б'юті-образ є актуальним навіть сьогодні.



Ефектний макіяж і зачіска Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

Беззаперечна краса

Джолі на 84 щорічній церемонії нагородження премією Оскар-2012 зачарувала не лише своєю відкритою ногою у сукні з довгим розрізом, але й привернула увагу усіх на шоу до себе червоними губами. Також зірка створила чудові голлівудські хвилі на волоссі і фірмовий димчатий мейк-ап очей.

Просто і звабливо

Акторка з'явилася ще в одному б'юті-образі, який залишиться в моді поза часом. Жінка захопила базовим макіяжем: ідеальний тон шкіри, пухнасті вії, блискучі тіні на повіках, виділений чорним кольором погляд, рожево-прозорий блиск на губах.

Більше відкритості

Оголена ключиця, красивий макіяж у нюдових відтінках і гладкий високий хвіст – ідеальне поєднання. Анджеліна Джолі знає, як здивувати всіх і змусити дивитися їй у слід.

Glam Up

На червоній доріжці в Токіо Анджеліна з'явилася у неймовірному гламурному б'юті-образі. Її коричневі губи та об'ємна укладка запам'яталися шанувальникам надовго.