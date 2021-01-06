Слово "антиоксиданти" віднедавна стало особливо поширеним в індустрії краси. Б’юті-експерти наголошують на необхідності вмісту цих речовин у косметичних продуктах. Але насамперед важливо дізнатися більше про антиоксиданти та їхні властивості.

Старіння шкіри неможливо зупинити, але варто спробувати його сповільнити. Антиоксиданти, які є в їжі та в деяких засобах для догляду, можуть допомогти у цьому. Harper's Bazaar розповів детальніше, що таке антиоксиданти та чим вони корисні.

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Що таке антиоксиданти

Коли людина народжується, то клітини в її організмі абсолютно здорові. Проте з віком з’являються молекули, які називають вільними радикалами, і вони пошкоджують ідеальні клітини. Простими словами, це процес старіння, який першочергово проявляється на стані шкіри. Уникнути його неможливо, але є шанси сповільнити за допомогою антиоксидантів.

Антиоксиданти – це молекули, призначені для нейтралізації вільних радикалів, вони захищають клітини від окислення. Завдяки цьому існує менша ймовірність появи зморшок, серцево-судинних захворювань, раку, артриту, язви, катаракти. Антиоксиданти поділяють на натуральні, які ми споживаємо разом з їжею, та штучні: бета-каротин, поліфеноли, вітаміни A, E, C, P, деякі мінерали і мікроелементи (селен, мідь, цинк, марганець).

Коли вживати та де знайти антиоксиданти

Вільні радикали розповсюджуються активніше, коли в людини стрес чи вона займається фізичними навантаженнями, зловживає алкоголем, вживає ліки, курить, оточена несприятливою екологією. Також в організмі стає менше радикалів після прийому їжі. Тому спеціалісти рекомендують поєднувати корисні вітаміни з їжею. Аби ефективніше зберегти красу, здоров’я і довголіття, вживайте антиоксиданти комплексно.

Серед продуктів, які найбільш багаті на антиоксиданти, виділяють такі категорії: ягоди, фрукти і сухофрукти (гранат, чорниця, ожина, полуниці, журавлина, малина, слива, цитрусові, червоний виноград, вишня, горобина, чорнослив, ізюм), овочі (капуста, шпинат, часник, редиска, ріпа, зелені листові овочі, бобові, броколі, буряк, червоний перець, цибуля, зерно, баклажан), горіхи (пекан, грецький, фундук, фісташки, мигдаль), продукти тваринного походження (субпродукти, вершкове масло, жирна риба), напої (чай, кава, червоне вино, свіжовичавлені соки.