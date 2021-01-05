З нагоди новорічних свят багатьом доводиться відвідувати чимало вечірок, які не обходяться без смачної, але шкідливої, їжі та алкоголю. Кілька келихів коктейлів за святковим столом можуть негативно вплинути на стан шкіри. Тому дерматологи і косметологи поділилися порадами, які допоможуть мінімізувати шкоду алкогольних напоїв та похмілля для шкіри.