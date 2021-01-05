Як врятувати шкіру від наслідків похмілля: поради експертів
З нагоди новорічних свят багатьом доводиться відвідувати чимало вечірок, які не обходяться без смачної, але шкідливої, їжі та алкоголю. Кілька келихів коктейлів за святковим столом можуть негативно вплинути на стан шкіри. Тому дерматологи і косметологи поділилися порадами, які допоможуть мінімізувати шкоду алкогольних напоїв та похмілля для шкіри.
Вживання спиртних напоїв провокує запалення і висипання на шкірі, зневоднює її, викликає тьмяний вигляд і зморшки. Це відбувається через токсичний продукт розпаду спирту, який виводиться печінкою. Шкідлива речовина надходить до тіла і шкіри, які в результаті втрачають вологу. Експерти краси розповіли, як уникнути таких наслідків, повідомляє Vogue.
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Як захистити шкіру від наслідків похмілля
- Доктор Пол Нассіф, спеціаліст по догляду за шкірою і засновник Nassif Medspa, рекомендує відмовитися від напоїв із високим вмістом цукру. Наприклад, вино й коктейлі містять дуже багато цукру, який після надходження у кровоносну систему викликає запалення, виробляє ензими, які руйнують колаген і еластин.
- Також спеціаліст зазначає, що корисно використовувати ретинол для догляду за шкірою, особливо під час свят: "Алкоголь знижує рівень вітаміну A в організмі, а це сильний антиоксидант, який відіграє ключову роль у вироблені колагену". Варто додати, що колаген та еластин необхідні шкірі, аби вона мала пружний і здоровий вигляд та залишалася в тонусі, а не старіла передчасно.
- Позбудьтеся від токсинів. Для цього експерти наголошують на необхідності випити мінімум 2 літри води з лимоном на наступний день після вечірки. Таким чином ви пришвидшите виведення токсин з печінки, які погіршують стан шкіри.
- Зіркова косметологиня Джорджія Луіз радить наносити менше макіяжу: відмовтеся від тонального крему, який закупорює пори. Натомість можна спробувати відмовитися від основи, а просто зробити яскравий макіяж очей та покрити губи спеціальним бальзамом.
- "Приготуйтеся до того, що після веселощів потрібно буде провести відновлювальний ритуал, щоб допомогти шкірі побороти побічні ефекти від випитого спиртного" – каже косметологиня Джорджія. Тому ні в якому разі не забудьте про етап очищення і зволоження.
- Фей Перселл, хімік-розробник Q+A Skincare, зазначає, що до вибору напоїв потрібно підходити відповідально. Адже причиною похмілля часто є вибір солодких коктейлів на вечірці, які особливо шкідливі. Натомість можете обрати дистильоване спиртне, яке не так погіршує стан шкіри на наступний день.
- У боротьбі з "похміллям шкіри" вам допоможуть сироватки. Косметичні засоби містять хумектанти, які добре живлять дерму та утримують в ній вологу. Дієвими є сироватки, у складі яких є гіалуронова кислота, гліцерин і пантенол.
- Дайен Акерс, експерт по догляду за шкірою, рекомендує чергувати безалкогольні напої та ті, які містять спирт, аби печінка змогла метаболізувати випите. Також після вечірки, аби зранку наслідки веселощів не були такими помітними, випийте чашку трав’яного чаю: з м’яти, імбиру, лимону чи куркуми. Перед сном обов’язково видаліть макіяж і бруд з обличчя, який накопичився протягом дня, щоб уникнути розмноження бактерій. А вранці проведіть скрабування шкіри, нанесіть живильну і зволожувальну маску. Таким чином ваше обличчя матиме свіжий і привабливий вигляд, незважаючи на похмілля.
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