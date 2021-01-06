Слово "антиоксиданты" с недавних пор стало особенно распространенным в индустрии красоты. Бьюти-эксперты отмечают необходимость содержания этих веществ в косметических продуктах. Но прежде всего важно узнать больше об антиоксидантах и их свойствах.

Старение кожи невозможно остановить, но стоит попытаться его замедлить. Антиоксиданты, которые есть в пище и в некоторых средствах по уходу, могут помочь в этом. Harper's Bazaar рассказал подробнее, что такое антиоксиданты и чем они полезны.

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Что такое антиоксиданты

Когда человек рождается, то клетки в его организме абсолютно здоровы. Однако с возрастом появляются молекулы, называемые свободными радикалами, и они повреждают идеальные клетки. Простыми словами, это процесс старения, который первостепенно проявляется на состоянии кожи. Избежать его невозможно, но есть шансы замедлить с помощью антиоксидантов.

Антиоксиданты – это молекулы, предназначенные для нейтрализации свободных радикалов, они защищают клетки от окисления. Благодаря этому существует меньшая вероятность появления морщин, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, артрита, язвы, катаракты. Антиоксиданты разделяют на натуральные, которые мы употребляем вместе с пищей, и искусственные: бета-каротин, полифенолы, витамины A, E, C, P, некоторые минералы и микроэлементы (селен, медь, цинк, марганец).

Когда употреблять и где найти антиоксиданты

Свободные радикалы распространяются активнее, когда у человека стресс или он занимается физическими нагрузками, злоупотребляет алкоголем, употребляет лекарства, курит, окружен неблагоприятной экологией. Также в организме становится меньше радикалов после приема пищи. Поэтому специалисты рекомендуют совмещать полезные витамины с едой. Чтобы эффективнее сохранить красоту, здоровье и долголетие, употребляйте антиоксиданты комплексно.

Среди продуктов, которые наиболее богаты антиоксидантами, выделяют следующие категории: ягоды, фрукты и сухофрукты (гранат, черника, ежевика, клубника, клюква, малина, слива, цитрусовые, красный виноград, вишня, рябина, чернослив, изюм), овощи (капуста, шпинат, чеснок, редис, репа, зеленые листовые овощи, бобовые, брокколи, свекла, красный перец, лук, зерно, баклажан), орехи (пекан, грецкий, фундук, фисташки, миндаль), продукты животного происхождения (субпродукты, сливочное масло, жирная рыба), напитки (чай, кофе, красное вино, свежевыжатые соки).