Если вы хотите всегда иметь модный маникюр, то нужно не только следить за последними нейл-трендами, но и стоит узнавать о главных антитрендах. В 2021 году неаккуратная форма и чрезмерная длина ногтей – не единственное, что может их испортить.

Бьюти-тенденции меняются быстро, и некоторые из них больше не в моде. Поэтому tochka.net рассказали о главных антитрендах в маникюре 2021.

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Антитренды в маникюре 2021

Тематический маникюр с коронавирусом

В прошлом году тема COVID-19 была самой обсуждаемой. Изображение вируса использовали для странных тату и даже для нейл-дизайна. Мастера маникюра прогнозируют, что в 2021 году такой арт не будет актуальным.

Массивные стразы

Многие женщины привлекают внимание к себе именно с помощью экстравагантного маникюра и виде больших декоративных камней на ногтях. В следующем году эксперты в индустрии красоты предлагают ограничиться большими блестками и глиттером. Несмотря на то, что массивные стразы больше не модно использовать для нейл-дизайна, такой тренд, который ранее был очень популярным, бесследно не исчезнет.

Втирка на ногтях

Делать маникюр с использованием яркой втирки было модно в 2015, но сейчас – это антитренд. Со временем втирка на ногтях потеряла свой шарм и оригинальность. Поэтому стоит искать альтернативу.

Классический френч

Французский маникюр усовершенствовался. Современный френч следует делать неординарным в виде косых линий, разноцветных деталей и с использованием асимметрии. Классический вариант – нейтральное покрытие и широкая белая полоска на концах ногтей – в 2021 году лучше не повторять, если хотите быть модной.

Неоновый маникюр

Тенденция на неоновые цвета в маникюре довольно противоречива. Ведь дерзкое покрытие на ногтях имеет устаревший и неаккуратный вид. Если вам нравится яркий нейл-дизайн, то обратите внимание на более спокойную цветовую гамму.

Геометрические узоры в стиле бохо

В повседневной жизни соблюдение бохо-шика не каждый поймет. Но поклонницы культуры хиппи длительный период воспроизводили на своих ногтях геометрические узоры. Слишком сложные рисунки без чувства стиля в 2021 году будут антитрендом. Зато можно делать более легкие линии в оттенках, которые будут гармонировать между собой.