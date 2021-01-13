Известный американский дизайнер Харрис Рид называет себя гендер-квиром. Он считает, что косметикой должны пользоваться как женщины, так и мужчины. Поэтому вместе с легендарным директором по макияжу MAC, Терри Барбером, Харрис представил гендерно нейтральную линейку косметики.

Коллаборация гендер-квир дизайнера и MAC Cosmetics особенная. Он (на английском правильнее говорить their) настаивает на том, что декоративная косметика не должна "иметь гендера" и подходить всем, пишет Vogue.

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Гендерно нейтральная линейка косметики

Дизайнер Харрис Рид вырос в Лос-Анджелесе. Его отец Ник Рид работал режиссером и был известным документалистом. Мать Гарриса также была творческим человеком – бывшая модель, которая в молодости любила отдыхать в Studio 54, а потом попробовала свои силы в изготовление свечей, еще позже переквалифицировалась в парфюмерки. Поэтому будущий дизайнер еще с детства не был ограничен в самовыражении. Теперь он живет в Лондоне, снимается в Gucci, создает эпатажные образы для Гарри Стайлза, Соланж Ноулз и Троя Сивана. Популярность Рида продолжает расти благодаря его новой коллаборации с MAC.

Создатели коллекции макияжа вдохновлялись романтикой глэм-рока. В результате они представили 4 продукта в кремовых оттенках: от нежных викторианских розовых до металлика. Среди которых: набор из 9 оттенков теней (6 из которых шиммерные), 3 оттенка помады (винный, красный, коричневый), румяна, а также карандаш для макияжа глаз в золотистом цвете. В частности, некоторые средства являются универсальными. Например, благодаря кремовой текстуре помады ее также можно использовать как тинт для щек или тени.

Что люблю в макияже, так это то, что я могу не переодеваться в течение дня, но могу изменить свой макияж одним прикосновением пальца. Это действительно позволяет выглядеть по-разному ... практически только благодаря тому, что умещается в вашем кармане,

– рассказывает Гаррис Рид.

Терри Барбер описывает оттенки косметических продуктов из гендерно нейтральной линейки как плавные, с различными влияниями, от живописи эпохи Возрождения до культовых образов Дэвида Боуи и юного Мика Джаггера. Он добавляет: "коллекция перенесет вас от легкой свежести к высокому гламуру и к тому, что между ними".

Косметику можно будет приобрести на официальном сайте MAC с 19 февраля.