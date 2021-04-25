25 квітня у світі святкують День вдячності перукарям або День перукаря. Завдяки праці людей цієї професії населення світу може ставати красивішим. Адже стильна і професійна стрижка чи зачіска надають будь-якому образу бездоганного вигляду. Проте робота перукаря не така проста, як може здатися на перший погляд. Тому hair-майстриня Наталія Ткачук вирішила розповісти про це більше.

Для ютуб-каналу Luki Наталія Ткачук зізналася, що перукарів найбільше дратує у їхній роботі. Звісно, героїня висловила лише свою думку, але таким чином вона прагла донести до глядачів, що професія перукаря має свої нюанси і її потрібно цінувати, як і будь-яку іншу. Вам буде цікаво: Спеціально для брюнеток: 6 модних відтінків волосся, які будуть у тренді влітку 2021 Що дратує перукаря Коли людина приходить підрізати кінчики, але не розуміє одного моменту: щоб прибрати кінчики, зачіска повинна мати форму, бо перукар не розуміє – з чого починати. Тому насамперед варто зробити правильну стрижку, а потім відштовхуватися від того, що є. Наталія наголошує, що недостатньо 1 раз на 8 років ходити до майстра, щоб "підрізати кінчики".

Випадки, коли приходять дівчата і заявляють: "Я чітко знаю, чого хочу. Це буде прорив", а потім показують 10 світлин з абсолютно різними стрижками, і додають, що їм потрібно щось з цього.

Запити на кшталт: "Ми з чоловіком летимо на 3 – 5 днів відпочивати. Мені потрібна укладка, ми будемо багато фотографуватися, і фото повинні бути красивими. Але голову мити я не буду, укладка повинна триматися. І ще момент: стайлінги я не люблю, це повинно бути natural". Перукарі в такий момент хочуть людині запропонувати спати стоячи, адже досягти такого ефекту просто нереально. View this post on Instagram A post shared by MATILDA DJERF (@matildadjerf) Дівчата-білявки, які з красивим тоном волосся задоволені йдуть додому, а потім повертаються через декілька тижнів зі зовсім іншим відтінком локонів. Тоді майстер намагається визначити причину, і дізнається, що клієнтка займалася відновленням волосся. Засоби для проведенням такої процедури містять у своєму складі багато кокосової олії, яка вимиває пігмент. Це важливо знати.

Трапляються випадки, коли перукар помічає, що людина аж занадто багато доглядає за своїм волоссям. Може навіть виникнути перенасичення деякими продуктами, які призначені покращувати стан волосся, якщо використовувати їх в міру.

Коли клієнти приходять зі своїми фарбниками, перукар бачить, що формули продуктів не можна поєднувати, бо результат буде поганим, а людина звинувачує його у непрофесійності.

Темноволосі красуні, які за день перед поїздкою на відпочинок хочуть стати справжньою білявкою без знищення волосяної структури.

Ті, хто вірить, що перед фарбуванням волосся його не потрібно мити тривалий час, аби "усе це" накопичилося, утворюючи захист від фарбника. Проте така теорія застаріла, тому про неї варто забути, адже в іншому випадку пігмент може неочікувано проявитися.

Активна жестикуляція і трясіння головою під час роботи з майстром.

Коли приходять з фотографіями Анжеліки Варум і наполегливо просять, що хочуть так, як у співачки. Зазвичай це аргументують тим, що у клієнтки є подруга, яка оцінила стан, густину і довжину її волосся, та винесла вердикт – можна. У такі моменти перукарю важко сказати, що у вас, наприклад, інша зовнішність: форма голови, будова тіла та інші фактори. Завдяки густині волосся не можна стати копією Анжеліки Варум. View this post on Instagram A post shared by MATILDA DJERF (@matildadjerf) Формула Ані Лорак. Перукарі між собою жартома вивели таку формулу. Адже часто до них приходять різні жінки з однією фотографією співачки, на якій, за словами Наталії, мільйон фільтрів, де на волоссі поєднується "фіолет", попелястий, шоколад та інші тони, і вимагають такого ж ефекту.

Коли клієнт і hair-майстер не можуть зрозуміти один одного.

Імпульсивні запити на каре. Адже не завжди клієнти розуміють, що за такою стрижкою потрібен особливий догляд. Їм просто раптово захотілося щось змінити у житті і зробити укладку, як у Бузової. Та ж історія з чубчиком. "З такою думкою потрібно "переспати", як мінімум", – переконана Наталія Ткачук.

Мами, які не готують діток до походу в салон.

Чоловіки, які приходять з дружинами, дочками чи матерями. Потім одна з цих жінок намагається контролювати процес стрижки та дає майстру зауваження, незважаючи на те, що усі деталі обговорили заздалегідь. Дивіться відео: