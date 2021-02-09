Кроме сезонных изменений, холода или сухого воздуха, состояние губ ухудшается и по другим причинам. Среди них стресс, отсутствие сна, чрезмерное употребление алкоголя. Чтобы предотвратить сухость и трескания губ, стоит больше узнать о том, что провоцирует появление проблемы.

В 2021 наиболее распространенными причинами сухости и других проблем с губами являются неожиданные факторы. Ведь в этом году среди них даже неправильное ношение защитной маски.

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Почему сохнут и трескаются губы

Аллергия на косметику

Если ваша кожа не будет воспринимать определенные ингредиенты из состава косметических продуктов, то это может спровоцировать покраснение, воспаление, отеки и даже анафилактический шок. Также губы могут трескаться вследствие попадания на них токсичного состава декоративной косметики. Натуральные средства для ухода за губами также способны вызвать аллергию, ведь иногда реакцию организма невозможно предсказать.

Когда вы заметите первые симптомы аллергии после использования новой косметики, то сразу откажитесь от нее и обратитесь к дерматологу. В таком случае лишь специалист сможет решить проблему. Также попросите его подобрать безопасный уход для губ, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Неправильное использование маски

Новые реалии и карантинные условия обязывают носить маску, которая иногда может привести к воспалению на коже, акне, "синдрома сухого глаза" и хронической сухости губ. Если под маской будет накапливаться конденсат, то он на открытом воздухе будет быстро испаряться вместе с влагой на губах, что может вызвать не только сухость губ, но и риск обветрить лицо.

Поэтому дерматологи рекомендуют выбирать маски из натуральных тканей, вытирать лицо сухой салфеткой после их снятия и несколько раз в день наносить увлажняющий бальзам для губ. Если у вас очень серьезный случай с сухостью и тресканием губ, то откажитесь на некоторое время от декоративной косметики, а особенно от матовых помад, чтобы не занести инфекцию и не усугубить ситуацию.

Дефицит витаминов А, Е, В и С

Сухость кожи и губ провоцирует недостаток полезных веществ в организме. Дефицит витаминов проявляется по-разному: губы сохнут, появляется ощущение пленки, шелушения, покраснения, трещинки или даже то, что губы начинают кровоточить. Чтобы убедиться, что проблемы возникают именно из-за малого количества витаминов в организме, стоит сдать анализы.

В частности, следует обратиться к врачу, который скорректирует ваш рацион питания, возможно, назначит курс витаминов. Дополнять лечение нужно питательным уходом, который поможет губам быстрее зажить.