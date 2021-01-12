Чому волосся швидко жирніє: 7 неочевидних причин
"Масне" волосся робить будь-який розкішний образ неестетичним, але швидкість його забруднення можна контролювати. Адже зазвичай воно жирніє саме через поширені звички жінок. Тому варто дізнатися про ці елементарні, але неочевидні причини.
Аби жінка мала красивий вигляд, її волосся повинно завжди бути охайним і чистим. Якщо воно швидко жирніє, то мити його двічі на день – не вихід. Можливо, відмовившись від певних шкідливих б’юті-звичок, вам вдасться уникнути швидкого забруднення шевелюри, пише Elle.
До теми: Зробіть це до 35: шкідливі б’юті-звички, від яких варто відмовитися
Чому волосся швидко жирніє
- Надто часта взаємодія з волоссям. Зайвий раз не варто торкатися руками не лише обличчя, але й волосся. Адже таким чином воно швидше накопичує бруд.
- Надмірне миття голови. Проблема рухається по колу, якщо ви часто очищуєте волосся шампунем, аби позбутися жирності. Б’юті-засіб також руйнує природний шар жиру на волосинах, тому шкіра починає виробляти його вдвічі більше, тим самим призводячи до швидкого забруднення. Голову слід мити хоча б через день.
- Забагато розчісуєте волосся. Загалом процес є корисним, бо завдяки йому ви стимулюєте ріст шевелюри, запобігаєте її випадінню та інше. Проте, роблячи це надто часто, шкіра голови починає активніше виробляти жир.
- Наносите забагато кондиціонеру. Використовувати такий продукт для догляду за волоссям варто обережно, аби не "перевантажити" його. Насамперед наносіть кондиціонер лише на кінці волосин, а не по всій довжині, а також обирайте засіб, який підходитиме до вашого типу шевелюри.
- Не очищуєте гребінець чи спеціальну щітку. Після розчісування брудне волосся накопичується на інструменті. Якщо ви не митимете гребінець регулярно, то чисте волосся піддаватиметься впливу "масного".
- Обираєте неправильні засоби. Перед покупкою продукту для догляду за волоссям (шампуню, кондиціонеру, маски чи бальзаму) читайте детально їхній опис. Адже навіть дорога і професійна косметика може не підійти вашому типу волосся. Зокрема, уникайте засобів, на яких є позначки "для зволоження", "для блиску" та інших, які можуть стимулювати вироблення жиру сальними залозами.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter