Почему волосы быстро жирнеют: 7 неочевидных причин
"Жирные" волосы делает любой роскошный образ неэстетичным, но скорость его загрязнения можно контролировать. Ведь обычно оно жирнеет именно из-за распространенных привычек женщин. Поэтому стоит узнать об этих элементарных, но неочевидных причинах.
Чтобы женщина имела красивый вид, ее волосы должны всегда быть опрятными и чистыми. Если они быстро жирнеют, то мыть их дважды в день – не выход. Возможно, отказавшись от определенных вредных бьюти-привычек, вам удастся избежать быстрого загрязнения шевелюры, пишет Elle.
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Почему волосы быстро жирнеют
- Слишком частое взаимодействие с волосами. Лишний раз не стоит касаться руками не только лица, но и волос. Ведь таким образом они быстрее накапливает грязь.
- Чрезмерное мытье головы. Проблема движется по кругу, если вы часто чистите волосы шампунем, чтобы избавиться от жирности. Бьюти-средство также разрушает естественный слой жира на волосах, поэтому кожа начинает производить его вдвое больше, тем самым приводя к быстрому загрязнению. Голову следует мыть хотя бы через день.
- Много расчесываете волосы. В целом процесс является полезным, потому что благодаря ему вы стимулируете рост шевелюры, предотвращаете ее выпадение и прочее. Тем не менее, делая это слишком часто, кожа головы начинает активнее вырабатывать жир.
- Наносите слишком много кондиционера. Использовать такой продукт для ухода за волосами стоит осторожно, чтобы не "перегрузить" их. Первым делом наносите кондиционер только на концы волос, а не по всей длине, а также выбирайте средство, которое будет подходить к вашему типу шевелюры.
- Не чистите расческу или специальную щетку. После расчесывания грязные волосы накапливаются на инструменте. Если вы не будете мыть расческу регулярно, то чистые волосы будут подвергаться воздействию "жира".
- Выбираете неправильные средства. Перед покупкой продукта для ухода за волосами (шампуня, кондиционера, маски или бальзама) читайте подробно их описание. Ведь даже дорогая и профессиональная косметика может не подойти вашему типу волос. В частности, избегайте средств, на которых есть отметки "для увлажнения", "для блеска" и других, которые могут стимулировать выработку жира сальными железами.
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