"Жирные" волосы делает любой роскошный образ неэстетичным, но скорость его загрязнения можно контролировать. Ведь обычно оно жирнеет именно из-за распространенных привычек женщин. Поэтому стоит узнать об этих элементарных, но неочевидных причинах.