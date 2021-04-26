Все разновидности боб-каре очень популярны в этом году. Украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина решила не отставать от бьюти-трендов. Поэтому продемонстрировала свою новую стрижку в инстаграме.

Красотка сделала фото с новой прической и эффектным макияжем и опубликовала фотографию на своей инстаграм-странице, где у нее почти 190 тысяч подписчиков. Снежана также добавила хэштег: "Давай короче".

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Снежана Бабкина сделала боб-каре

35-летняя звездная жена и менеджер Сергея Бабкина впервые кардинально сменила имидж 2 года назад. В 2019 она обрезала до плеч волосы, которые отращивала 20 лет. Теперь Снежана решилась на еще более короткую длину. Она попрощалась с завивкой и пучком на затылке.

Над созданием нового имиджа Снежаны Бабкиной работала hair-мастерица Юлия Колбина, которая работает в салоне. В своей инстаграм-публикации звезда отметила аккаунты салона и парикмахера, выразив им признательность за легкость, обновление, ощущение счастья и девчачество.

Скучаю ли я по своим длинным волосам? Нет! Ни капельки,

– отметила в посте Снежана.

В частности, Бабкина подтолкнула своих подписчиков прокомментировать новый стиль ее темных прядей. Она спросила: "Как вам мой боб? Кстати, как подстриглась, так и узнала, что такое боб". Изменения женщины одним из первых одобрительно оценил ее муж, музыкант Сергей Бабкин. Он прокомментировал: "Ммммм! Делишес! Горжусь, что эта девочка Моя! И эта красавица мамочка моих троих деток". Сергей также добавил много эмоджи в виде сердец.

Реакция поклонников на новую стрижку Снежаны Бабкиной