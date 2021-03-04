Кроме дорогой профессиональной косметики для косметических целей также можно использовать бюджетные аптечные средства. Например, мумие – натуральное масло, богатое большим количеством минеральных компонентов. Антицеллюлитное обертывание с мумие является эффективным для борьбы против растяжек и целлюлита в домашних условиях.

Если узнать больше о свойствах и способах использования мумие можно применять его для домашнего ухода за телом. Преимуществом продукта также является его доступность.

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Что такое мумие и как оно работает

Мумие имеет естественное происхождение. Оно выглядит, как черная смола, а добывают его из пещер и расщелин. В аптеке мумие можно приобрести в форме таблеток. Однако принимать их следует лишь после консультации с врачом. Также существует продукт предназначенный для наружного применения. Наиболее популярным способом использования мумие в домашней бьюти-рутине является обертывание.

Благодаря богатому минеральному составу мумие выполняет противовоспалительное действие, нормализует жировой обмен, питает кожу, повышает ее эластичность и упругость, выравнивает рельеф и ускоряет заживление ран и царапин. В составе мумие также есть цинк, аргинин, хром и глицин, которые стимулируют регенерацию кожи, а витамины C и E, сера и кремний активизируют синтез коллагена, который считают белком молодости.

Как использовать мумие

Косметологи подтверждают эффективность мумие в борьбе против растяжек и целлюлита. Важно добавить, что эти явления являются естественными для человеческого организма. Тем не менее, если вы хотите уменьшить видимость "апельсиновой кожицы" на теле, то стоит воспользоваться мумие.

Для того чтобы сделать антицеллюлитное обертывание в домашних условиях, вам понадобятся 2 таблетки мумие и примерно треть тюбика увлажняющего крема. Первым делом растворите таблетки в 1 столовой ложке чистой воды, добавьте к смеси крем и тщательно перемешайте ингредиенты. Затем нанесите полученную массу на необходимые участки равномерным слоем и оберните это место специальной пленкой. Через 20-30 минут смойте остатки теплой водой. Чтобы получить лучший результат, можно дополнительно воспользоваться скрабом или сделать массаж сухой щеткой перед процедурой обертывания.