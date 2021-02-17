Обрезка кутикулы занимает немало времени. Однако с отросшей кутикулой ногти имеют неэстетичный вид. Если вы предпочитаете домашний маникюр или вообще любите naked nails, то для вас будет полезным способ, который поможет почти никогда не обрезать кутикулу.

Руки могут быть всегда красивыми, как после салонных процедур, а кутикула расти медленно, если сделать несколько бьюти-манипуляций. Существует 5 методов, как можно избавиться от кожицы в начале ногтевой пластины. Полезно знать: Как восстановить состояние ногтей после гель-лака: 5 эффективных советов 5 способов, чтобы больше никогда не обрезать кутикулу Обрезной маникюр. Попросите своего нейл-мастера сделать для ваших ногтей такую процедуру. Таким образом в будущем вам придется реже с ним видеться. Также обрезной маникюр можно повторить в домашних условиях.

Попросите своего нейл-мастера сделать для ваших ногтей такую процедуру. Таким образом в будущем вам придется реже с ним видеться. Также обрезной маникюр можно повторить в домашних условиях. Используйте апельсиновую палочку. После обрезного маникюра нужно тщательно ухаживать за ногтями. Для этого вам понадобится апельсиновая палочка, чтобы отодвигать кутикулу, когда руки будут распаренными. Манипуляцию следует проводить на следующий день после визита к нейл-мастеру, а также повторять ежедневно. Когда кутикула будет отрастать, то нельзя ее повторно обрезать, применения специальной палочки будет достаточно. View this post on Instagram A post shared by Александра (@nail_by_bazhynova) Пользуйтесь маслом для кутикулы. Не пренебрегайте специальными продуктами для ухода за руками и ногтями. Несколько раз в день массирующими движениями смазывайте маслом для кутикулы свои пальцы. Это поможет смягчить кутикулу и укрепить ногти.

Не пренебрегайте специальными продуктами для ухода за руками и ногтями. Несколько раз в день массирующими движениями смазывайте маслом для кутикулы свои пальцы. Это поможет смягчить кутикулу и укрепить ногти. Жесткая пилочка. Это важный атрибут для предотвращения огрубения кожи. Жестокой пилочкой нужно работать с сухой кожей вокруг ногтей, но ногтевую пластину не стоит трогать.

Это важный атрибут для предотвращения огрубения кожи. Жестокой пилочкой нужно работать с сухой кожей вокруг ногтей, но ногтевую пластину не стоит трогать. Делайте комбинированный маникюр. Если вы ежедневно будете отодвигать апельсиновой палочкой кутикулу, то через месяц исчезнет потребность в обрезном маникюре. Поэтому теперь можно тратить больше времени на обычный нейл-дизайн, ведь руки и так будут всегда аккуратными и ухоженными.