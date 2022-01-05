Яскраві пасма варто залишити в минулому році. Основною тенденцією цього сезону буде "дорогий" вигляд зачіски.

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7 трендів у фарбуванні волосся, які будуть домінувати в 2022

Яскравий "блонд"

Ті красуні, які не встигли спробувати "блонд" у 2021, можуть сміливо ставати білявками цього року. Важливо, аби фарбування було виконано класичною однотонною технікою, а результат нагадував культові образи Мерилін Монро і Золотого Голлівуду.



Модний відтінок для фарбування волосся у 2022 / Фото з інстаграму @anyataylorjoy

Еспресо

Саме шатенок можна буде найчастіше зустріти у 2022. Колористи радять звернути увагу на розкішний відтінок еспресо без червонуватого підтону. Він символізує багатство, глибину і сексуальність, а також ідеально підходить до будь-якого типу зовнішності.



Модний відтінок для фарбування волосся у 2022 / Фото з інстаграму @oliviamunn

Поцілунок сонця

Балаяж залишиться актуальним. За допомогою такого фарбування можна освіжити зачіску і візуально додати волоссю густини. Переплетіння темних і світлих пасм створюватиме звабливе враження, що волосся природним чином вигоріло на сонці.



Модний відтінок для фарбування волосся у 2022 / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Ледь помітне мелірування

У новому році колористи пропонують звернути увагу на мелірування, яке передбачає ледь помітні світлі акценти в загальній масі волосся. Аби досягти такого результату, вибирайте відтінок, який буде лише на декілька тонів світлішим за ваш натуральний колір.



Модний відтінок для фарбування волосся у 2022 / Фото з інстаграму @camdalehair

Червоне дерево

Головна тенденція у фарбуванні волосся 2022 – відтінок червоного дерева. Червонуваті нотки в локонах найбільше підійдуть власницям темної шевелюри.



Модний відтінок для фарбування волосся у 2022 / Фото з інстаграму @hungvanngo

Карамельний балаяж

Якщо ви брюнетка і прагнете освіжити колір волосся, то спробуйте балаяж. Суть техніки фарбування полягає у висвітленні окремих пасм на кілька тонів, аби виділити їх. Карамельні переливи виглядатимуть у вашій зачісці ніжно і свіжо.



Модний відтінок для фарбування волосся у 2022 / Фото з інстаграму @tabetha_and_co

Затемнені корені

Замість акценту на кінчиках волосся слід фарбувати корені. На тлі зі затемненою маківкою волосся основна частина локонів матиме особливо ефектний і яскравий вигляд. Зокрема, таке фарбування візуально додає кореням об'єму.



Модний відтінок для фарбування волосся у 2022 / Фото з інстаграму @hungvanngo