Яркие пряди стоит оставить в прошлом году. Основной тенденцией этого сезона будет "дорогой" вид прически.

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7 трендов в окрашивании волос, которые будут доминировать в 2022

Яркий "блонд"

Те красавицы, которые не успели попробовать "блонд" в 2021, могут смело становиться блондинками в этом году. Важно, чтобы окрашивание было выполнено в классической однотонной техникой, а результат напоминал культовые образы Мэрилин Монро и Золотого Голливуда.



Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @anyataylorjoy

Эспрессо

Именно шатенок можно будет чаще встретить в 2022. Колористы советуют обратить внимание на роскошный оттенок эспрессо без красноватого подтона. Он символизирует богатство, глубину и сексуальность, а также идеально подходит к любому типу внешности.



Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @oliviamunn

Поцелуй солнца

Балаяж останется актуальным. С помощью такого окрашивания можно освежить прическу и визуально добавить волосам густоты. Переплетение темных и светлых прядей создает притягательное впечатление, что волосы естественным образом выгорели на солнце.



Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Едва заметное мелирование

В новом году колористы предлагают обратить внимание на мелирование, которое предполагает едва заметные светлые акценты в общей массе волос. Чтобы достичь такого результата, выбирайте оттенок, который будет всего на несколько тонов светлее вашего натурального цвета.



Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @camdalehair

Красное дерево

Главная тенденция в окрашивании волос 2022 – оттенок красного дерева. Красноватые нотки в локонах больше всего подойдут обладательницам темной шевелюры.



Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @hungvanngo

Карамельный балаяж

Если вы брюнетка и стремитесь освежить цвет волос, то попробуйте балаяж. Суть техники окрашивания заключается в осветлении отдельных прядей на несколько тонов, чтобы выделить их. Карамельные переливы будут смотреться в вашей прическе нежно и свежо.



Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото из инстаграма @tabetha_and_co

Затемненные корни

Вместо акцента на кончиках волос следует красить корни. На фоне с затемненной макушкой волос основная часть локонов будет иметь особенно эффектный и яркий вид. В частности, такое окрашивание визуально добавляет корням объема.



Модный оттенок для окрашивания волос в 2022 / Фото з инстаграма @hungvanngoи