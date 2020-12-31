Модний образ повинна доповнювати зачіска. Окрім стильності, також важливо, щоб зачіску можна було швидко і легко зробити. "Хвіст кобри" – саме те, що треба.

Зачіска "хвіст кобри" є вишуканою, стильною та в міру недбалою одночасно. Cosmopolitan поділився покроковою інструкцією її створення.

Вам буде цікаво: Ефектні та сміливі: hair-стилісти назвали наймодніші зачіски 2021 року

Як зробити модну зачіску за 2 хвилини

Хвіст кобри є особливо популярним серед нью-йоркських модниць. Такою зачіскою вони доповнюють як елегантний образ на роботу чи вечірку, так і роблять її на кожен день. Якщо дотримуватися покрокової інструкції її створення, то процес буде набагато простішим і швидшим, ніж здається на перший погляд.

Поділіть все волосся на 3 частини. Важливо, аби вони були рівними. Бокові секції волосся потрібно зав’язати на вузол, а пасма посередині залишити між ними. Зробіть ту ж саму маніпуляцію, але не поверх середньої частини волосся, а зав’яжіть вузол під нею. Зафіксуйте вузол за допомогою невидимок і спеціального лаку.



Як зробити хвіст кобри на волоссі своїми руками / Фото Getty Images

Заховайте усі зайві кінчики всередину. Насолоджуйтеся своїм привабливим, модним та вишуканим виглядом.

Дивіться на відео, як зробити стильну зачіску "хвіст кобри":