У 2021 індустрія краси здивує трендом на кардинальні експерименти зі своєю зовнішністю. Hair-cтилісти рекомендують почати зі зачіски. Вони назвали стрижки й укладки, які будуть модними в наступному році.

Якщо ви плануєте змінювати імідж за допомогою нової зачіски, то зверніть увагу на головні hair-тренди майбутнього року. У моду повернуться класичний боб, чарівна стрижка піксі і зухвалий маллет, повідомляє "Новое время".

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Наймодніші зачіски 2021

Класичний боб

Стрижка не втрачає своєї актуальності вже протягом багатьох років. Вона була однією із найпопулярніших в 2020, і не стане антитрендом у наступному році. Експерти в індустрії краси рекомендують звернути особливу увагу на боб з нерівним проділом, який личитиме жінкам будь-якого віку.

Піксі

Hair-cтилісти зізнаються, що у 2021 очікують від клієнток запити на якомога коротші стрижки. Бріана Сіснерос, посол Wella Professionals в Північній Америці, розповіла для видання The List, що піксі – це один із головних б’юті-трендів наступного року.

Стильні недбалі локони

Серед тенденцій наступного сезону сміливі та ефектні трансформації зачіски. Модними будуть сексуальні "кошлаті" стрижки. Багатошаровість на волоссі сприятиме стильному вигляду вашого образу. Зокрема, таке рішення є практичним, бо цю стрижку немає потреби постійно вкладати і щодня мити волосся.

Середня довжина волосся

Прихильницям волосся середньої довжини пощастило, бо в 2021 році це буде ще одним hair-трендом. Також не обмежуйте себе в експериментах з фарбуванням і фантазуйте зі зачісками, аби залишатися модною.

Чубчик-шторка

Чубчик, який нагадує шторку, незабаром буде на піку популярності. Його перевагою є те, що він красиво виглядатиме та будь-якій довжині та текстурі волосся, а також йому не потрібен особливий догляд. Southern Living коментує, що такий варіант чубчика є одночасно стильним та нагадує стиль ретро.

Маллет

Маллет знову в тренді. Навіть зачіска Майлі Сайрус черговий раз це підтверджує. Якщо вам більше не подобаються класичні стрижки, то маллет, який раніше робили лише чоловіки, стане чудовим способом освіжити імідж.

Кучері з чубчиком

Власницям кучерявого волосся у 2021 буде достатньо лише обрізати чубчик, щоб залишатися у тренді. Така об’ємна, хвиляста і багатошарова зачіска матиме природний вигляд. Завдяки цьому hair-стилісти прогнозують їй популярність протягом наступного року.