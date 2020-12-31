Модный образ должна дополнять прическа. Помимо стильности, также важно, чтобы прическу можно было быстро и легко сделать. "Хвост кобры" – именно то, что надо.

Прическа "хвост кобры" является изысканной, стильной и в меру небрежной одновременно. Cosmopolitan поделился пошаговой инструкцией ее создания.

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Как сделать модную прическу за 2 минуты

Хвост кобры является особенно популярным среди нью-йоркских модниц. Такой прической они дополняют как элегантный образ на работу или вечеринку, так и делают ее на каждый день. Если придерживаться пошаговой инструкции ее создания, то процесс будет намного проще и быстрее, чем кажется на первый взгляд.

Поделите все волосы на 3 части. Важно, чтобы они были равными. Боковые секции волос нужно завязать на узел, а пряди посередине оставить между ними. Сделайте ту же самую манипуляцию, но не поверх средней части волос, а завяжите узел под ней. Зафиксируйте узел с помощью невидимок и специального лака.

Как сделать хвост кобры на волосах своими руками / Фото Getty Images

Спрячьте все лишние кончики внутрь. Наслаждайтесь своим привлекательным, модным и изысканным видом.

Смотрите на видео, как сделать стильную прическу "хвост кобры":