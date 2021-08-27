Провідні манікюристи вже визначили, яким буде модний нейл-дизайн майбутнього сезону. Цікаво, що на початку осені свою актуальність збереже яскравий і колоритний арт на нігтях.

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Серед трендових відтінків лаків будуть цікаві інтерпретації теплого жовтого, оранжевого, коричневого і пісочного. Більш популярним восени стане матове покриття. Адже воно здатне надати будь-якому кольору модного ефекту приглушеності, що особливо тематично для осені. Золото в дизайні манікюру також буде трендовим елементом і додаватиме образу вишуканості.

Восени в манікюрі слід використовувати декор, зокрема абстракцію, градієнт, трендові "negative space" і "half-moon", ліплення, мармурове покриття, різноманітні об'ємні деталі та гліттер. Для натхнення вам стане в нагоді добірка зі 7 красивих ідей ідеального осіннього манікюру, які закохують у себе з першого погляду.

Манікюр на осінь 2021: трендові ідеї

Мікс осінніх відтінків



Затишні кольори / Фото з інстаграму @charsgelnails_

Модний золотий френч



Вдосконалений французький манікюр / Фото з істаграму @amyle.nails​

Карамельні хвилі



Цікавий нейл-арт / Фото з істаграму @amyle.nails​

Блиск завжди доречний



Осінній манікюр / Фото з інстаграму @charsgelnails_

Анімалістичні принти



Стильний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @heluviee​

Нюдовий half-moon



Осіння ідея / Фото з інстаграму @heluviee​

У стилі Burberry



Трендовий дизайн / Фото з інстаграму @xnailsbymol​

Романтичний мармур



Манікюр на осінь / Фото з інстаграму @aureum.collective