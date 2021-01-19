Американська телевізійна зірка, модель та підприємниця 40-річна Кім Кардашян вже має власну парфумерну лінійку, яка стала успішною та популярною серед жінок по всьому світі. Аромати знаменитості вирізняються не лише оригінальним і вишуканим запахом, але й дизайном флаконів. Цього разу Кім поповнила колекцію металічними серцями.

Раніше були губи, оголене жіноче тіло, кристали та інші форми флаконів для парфумів Кім Кардашян. Нещодавно у продажу з’явилися нові квіткові аромати в оригінальних ємностях у вигляді металічних сердець, які доповнили парфумерну лінійку б’юті-бренду KKW Fragrance, про що відомо завдяки публікаціям на офіційній інстаграм-сторінці бренду.

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Нові парфуми від Кім Кардашян

Парфумерна лінійка Кім Кардашян поповнилася 3 "сердечними" ароматами: Metallic Hearts Gold, Hearts Rose Gold, Hearts Silver. Вони представлені у формах металічних сердець. Кім зазначала, що вона вирішила удосконалити власну колекцію ароматів на прохання прихильників продукції KKW Fragrance. Зокрема, знаменита красуня зазначила, що нові аромати присвячені Дню святого Валентина. Хоча вона й переживає розлучення зі своїм чоловіком, але продовжує вірити в любов та розвивати свій бізнес.



Аромати до Дня святого Валентина від Кім Кардашян / Фото з інстаграму @kkwfragrance

Окрім світлин парфумів на офіційній сторінці б’юті-бренду KKW Fragrance, можна побачити результати ефектної фотосесії Кім Кардашян з реквізитом у вигляді сердець та в привабливому і відвертому вбранні.



Фотосесія Кім Кардашян для її бренду / Фото з інстаграму @kkwfragrance



Кім в ефектному вбранні / Фото з інстаграму @kkwfragrance



Кім Кардашян та нові аромати в її парфумерній лінійці / Фото з інстаграму @kkwfragrance

Аромат у металічному золотому "сердечному" флаконі є східно-деревинною композицією з нотками ягід смородини, жимолості, янтарю, деревини. Серце з рожевого золота пахне цитрусовими фруктами, грушею, бергамотом, півоніями і мускусом. А аромат у флаконі у формі серця сріблястого кольору відтворює букет з рожевих нот, квіток груші, білих квітів і ворсистої замші.

Прихильники ароматів від Кім Кардашян висловили своє захоплення у коментарях до публікації: "Я дуже захоплена, спішу придбати", "Рожеве золото для мене. Все про мене – це запах півоній". Але й також вони зазначити, що хочуть повернення аромату Body I, Kimoji Peach та Yellow Diamond.