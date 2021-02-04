Принцесса Диана всегда имела красивую фигуру и подтянутое тело. Для этого ей приходилось регулярно выполнять действенный комплекс упражнений. Персональная тренер Леди Ди рассказала о ее занятиях спортом подробнее.

Источник: New Idea

Дженни Риветт была личным тренером принцессы Дианы. Недавно в интервью она поделилась своими любимыми упражнениями, которые принцесса выполняла почти каждый день. Тренер отметила, что, когда тело Леди Ди стало подтянутым, красивым и здоровым, она начала чувствовать себя увереннее.

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Упражнения принцессы Дианы для подтянутого тела

Приседания

Чтобы повторить это полезное упражнение, следует стать прямо, поставить ноги чуть дальше ширины плеч, концы стоп направить наружу. Приседая, важно переносить вес своего тела на пятки. Начинайте подниматься и опускаться. Когда будете выпрямлять ноги, сжимайте ягодицы. Упражнение следует делать по 2 подхода по 15 раз.

Tricep Dips

Продолжая тренировку, сядьте на краешек ванны, кровати или стула. Руки вытяните по бокам туловища, и начинайте поднимать и опускать вес тела, сгибая локти. Важно контролировать процесс и не сводить плечи. Сделайте 2 – 3 подхода по 10 повторений.

Осанка

Встаньте прямо и отведите руки в стороны, сожмите лопатки так сильно, как сможете. Чтобы было легче выполнять упражнение, представьте, что вы держите между лопатками воздушный шарик. Повторяйте такую манипуляцию часто: несколько раз в день.

Модифицированные отжимания

Опуститесь на колени и положите обе руки на коврик. Теперь опустите ягодицы и немного приподнимите ноги над полом. Во время выполнения упражнения нельзя выгибать спину. Начинайте отжиматься, поднимая и опуская вес тела с упором на руки. Когда вы будете приближаться к полу, то локти следует немного отводить назад. Выполните 2 подхода по 10 раз медленно.

Пресс

Лягте на пол и отведите руки за голову. Держа левую ногу чуточку согнутой, поднимите ее на 10 сантиметров от пола. Теперь поднимите голову и оторвите плечи от пола. Одновременно поверните верхнюю часть тела немного вправо.

Верхнюю часть тела поднимите и опустите по направлению к левой ноге. В этот момент нужно тянуть ваш пресс к позвоночнику – живот не должен выпирать. Повторите упражнение 10 раз на левый и 10 раз на правый бок.