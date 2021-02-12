Один из самых популярных сериалов Netflix "Бриджертоны" вдохновил трендсеттеров на создание макияжа и причесок в стиле XXI века. Стилистика бьюти-образов героев вернула в моду сложные укладки с украшениями, природный румянец и не только.

В сериале зрители могли любоваться натуральным макияжем Дафни Бриджертон или эффектной укладкой леди Дэнбери. Красота начале XXI века, продемонстрированная на экране, не могла не повлиять на современные бьюти-тренды. Поэтому стоит узнать, какие акценты в макияже и прическах будут в моде уже весной 2021 года.

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Весенние бьюти-тренды сериала "Бриджертоны"

Легкий румянец

Когда Дафни Бриджертон стеснялась или начинала влюбляться в своего будущего мужа, на ее щеках появлялся нежный розово-персиковый оттенок. Чтобы достичь такого здорового, свежего и отдохнувшего эффекта на лице, используйте совсем немного кремовых румян.

Аксессуары и украшения для волос

Кроме того, что дамы в XXI веке предпочитали сложные укладки, они еще и украшали их красивыми перьями, деталями с жемчугом, шпильками и диадемами. Весной 2021 года в тренде будут прически, которые будут иметь вид настоящего произведения искусства.

Высокие пучки

Такие прически будут не очень актуальными для повседневной жизни, но для особой праздничной вечеринки – именно то, что надо. Чтобы быть в тренде, не стоит "строить" из волос Пизанскую башню. Стильного, аккуратного и объемного высокого пучка будет достаточно.