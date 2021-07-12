Макіяж без макіяжу: головні правила і секретні б'юті-трюки

16:54

Влітку головним б’юті-трендом є "макіяж без макіяжу". Адже такий мейк-ап може вдало підкреслити вашу природну красу, приховати дрібні недоліки і не утворює на обличчі відчуття великої кількості декоративної косметики. А за допомогою корисних б'юті-лайфхаків ніхто не здогадається, що ви взагалі робили макіяж.