Макияж без макияжа: главные правила и секретные бьюти-трюки

16:54

Летом главным бьюти-трендом является "макияж без макияжа". Ведь такой мейк-ап может удачно подчеркнуть вашу природную красоту, скрыть мелкие недостатки и не образует на лице ощущения большого количества декоративной косметики. А с помощью полезных бьюти-лайфхаков никто не догадается, что вы вообще делали макияж.