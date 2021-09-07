Палетка тіней Bomb Posse для макіяжу очей від бренду Ріанни Fenty Beauty є новим продуктом лінійки. На створення тіней засновницю б’юті-імперії надихнув блиск для губ.
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Fenty Beauty випустили палетку тіней Bomb Posse
Палетка тіней для повік, натхненна блиском Gloss Bomb, об’єднала 12 відтінків. Серед них – Fenty Glow, Fu$$y та Hot Chocolit. Тіні теплої гами кольорів мають матову, металеву та блискучу текстуру. Як зазначає Fenty Beauty, новинка має стійку та довготривалу формулу, тому макіяж, створений тінями Gloss Bomb, буде стійким і не втратить свого привабливого вигляду протягом всього дня.
Лімітований реліз Bomb Posse відбудеться 9 вересня на сайтах Fenty Beauty та Sephora.
Лімітовані тіні від Fenty Beauty / Фото з інстаграму бренда
Палетка тіней Bomb Posse / Фото з інстаграму Fenty Beauty
Реакція шанувальників Fenty Beauty
- "Не можу дочекатися, щоб побачити свотчі";
- "Я потребую цю палетку в моєму житті";
- "Схрещую пальці, що формула є Bomb";
- "Справді красиві тіні";
- "Мастхев";
- "Коли ти випускаєш лімітований реліз, то як надовго? До кінця місяця? До кінця сезону? Я мушу знати, скільки часу в мене є".
Що відомо про бренд Fenty Beauty
Відома співачка та підприємниця 33-річна Ріанна у 2017 році створила власний б'юті-бренд засобів для створення макіяжу Fenty Beauty, потім Fenty Skin – лінійки продуктів для догляду за шкірою, а згодом Fenty Hair. Компанія Ріанни популярна на ринку завдяки своїй широкій інклюзивності серед тонів шкіри та статі. У березні цього року зірка навіть випустила тінт для обличчя Eaze Drop Blurring Skin у 25 відтінках, який володіє зволожувальними властивостями, має легку текстуру, миттєво зливається з тоном шкіри, додаючи їй гладкого вигляду, а формула Eaze Drop є стійкою до поту та вологи.
Згодом Fenty Beauty здивували унікальним та практичним блиском для губ у прозорому футлярі, який можна чіпляти на одяг. Блиск став поповнення колекції продуктів для губ Gloss Bomb. Блиск для губ від Fenty Beauty отримав назву Dip Clip-on Lip Luminizer. Його представили у відтінку rose nude.
Додамо, що в серпні барбадоська співачка анонсувала запуск власної парфумерної лінії. Американські медіа називають цю подію історичною – на глобальному ринку поки відсутні аромати, створені темношкірими представниками.