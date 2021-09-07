Палетка теней Bomb Posse для макияжа глаз от бренда Рианны Fenty Beauty является новым продуктом линейки. На создание теней основательницу бьюти-империи вдохновил блеск для губ.
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Fenty Beauty выпустили палетку теней Bomb Posse
Палетка теней для век, вдохновленная блеском Gloss Bomb, объединила 12 оттенков. Среди них – Fenty Glow, Fu$$y и Hot Chocolit. Тени теплой гаммы цветов имеют матовую, металлическую и блестящую текстуру. Как отмечает Fenty Beauty, новинка имеет стойкую и долговременную формулу, поэтому макияж, созданный тенями Gloss Bomb, будет стойким и не потеряет своего привлекательного вида в течение всего дня.
Лимитированный релиз Bomb Posse состоится 9 сентября на сайтах Fenty Beauty и Sephora.
Лимитированные тени от Fenty Beauty / Фото из инстаграма бренда
Палетка теней Bomb Posse / Фото из инстаграма Fenty Beauty
Реакция поклонников Fenty Beauty
- "Не могу дождаться, чтобы увидеть свотчи";
- "Мне нужна эта палетка в моей жизни";
- "Скрещиваю пальцы, что формула является Bomb";
- "Действительно красивые тени";
- "Мастхэв";
- "Когда ты выпускаешь лимитированный релиз, то как надолго? До конца месяца? До конца сезона? Я должен знать, сколько времени у меня есть".
Что известно о бренде Fenty Beauty
Известная певица и предпринимательница 33-летняя Рианна в 2017 году создала собственный бьюти-бренд средств для создания макияжа Fenty Beauty, затем Fenty Skin – линейки продуктов для ухода за кожей, а впоследствии Fenty Hair. Компания Рианны популярна на рынке благодаря своей широкой инклюзивности среди тонов кожи и пола. В марте этого года звезда даже выпустила тональный для лица Eaze Drop Blurring Skin в 25 оттенках, который обладает увлажняющими свойствами, имеет легкую текстуру, мгновенно сливается с тоном кожи, придавая ей гладкий вид, а формула Eaze Drop является устойчивой к поту и влаге.
Впоследствии Fenty Beauty удивили уникальным и практичным блеском для губ в прозрачном футляре, который можно цеплять на одежду. Блеск стал пополнение коллекции продуктов для губ Gloss Bomb. Блеск для губ от Fenty Beauty получил название Dip Clip-on Lip Luminizer. Его представили в оттенке rose nude.
Добавим, что в августе барбадосская певица анонсировала запуск собственной парфюмерной линии. Американские медиа называют это событие историческим – на глобальном рынке пока отсутствуют ароматы, созданные темнокожими представителями.