Фаза Місяці впливає не лише на ваше самопочуття протягом дня, але й інші події у житті. Наприклад, якщо відрізати значну довжину волосся в несприятливий день, можна притягнути до себе низку негараздів. Натомість існують ті дати, коли стрижка лише позитивно впливатиме на ваше життя, допоможе покращити стан волосся і навіть знайти справжнє кохання.

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Місячний календар стрижок на червень 2021

За місячним календарем на червень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця відбуватиметься в такій послідовності:

Молодик – 10 червня 2021 року о 13 годині 52 хвилин.

Повний Місяць – 24 червня 2021 року о 21 годині 39 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 11 по 23 червня 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 9 червня і з 25 по 30 червня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у червні 2021:

1 червня (вівторок) – спробуйте підрізати кінчики, щоб ефективно оздоровити свої локони.

2 червня (середа) – сьогодні сприятливий день для модного фарбування, а від стрижки варто утриматися. Зверніть увагу на трендові відтінки: платиновий або медовий "блонд", гарячий шоколад чи вогняний мідний.

3 червня (четвер) – аби позбутися від негараздів в особистому житті, наважтеся на стильне боб-каре. Можна вибирати серед кількох варіацій: градуйований боб, французький чи подовжений.

4 червня (п'ятниця) – будь-які маніпуляції з волоссям призведуть до фінансових проблем.

5 червня (субота) – дата підійде для експериментів з чубчиком. Якщо ви довго не наважувалися на трендову зміну іміджу, то сьогодні саме час.

6 червня (неділя) – якщо зробити кардинальну стрижку у цей день, то скоріш за все волосся буде погано вкладатися у майбутньому і пасма не слухатимуться гребінця.

7 червня (понеділок) – перенесіть візит до перукаря. Зміна довжини призведе до погіршення стану здоров'я.

8 червня (вівторок) – зміна зачіски прискорить ріст волосся і позитивно вплине на ваші відносини з коханою людиною.

9 червня (середа) – сьогодні можна повторити трендову стрижку на своєму волоссі, якщо хочете пришвидшити свій кар'єрний ріст і налагодити стосунки з колегами.

10 червня (четвер) – день для коротких стрижок. Почніть з каре, а згодом, можливо, й перейдете до піксі.



Коли стригти волосся у червні 2021 / Фото Pexels

11 червня (п'ятниця) – не жартуйте з фазою Місяця, яка зовсім не сприятиме здоров'ю вашого волосся після стрижки.

12 червня (субота) – присвятіть день оздоровчим процедурам для свого волосся. Це можна зробити як в салоні за допомогою професіонала, так і в домашніх умовах. Приготуйте скраб і маску своїми руками з корисних інгредієнтів.

13 червня (неділя) – стрижка сприятиме росту волосся і додасть йому здорового блиску.

14 червня (понеділок) – проконсультуйтеся з майстром, нехай він підбере стиль стрижки, який личитиме вам найбільше, та насолоджуйтеся результатом.

15 червня (вівторок) – день володіє сильною енергетикою, тому слід цим скористатися. Навіть мінімальні маніпуляції з волоссям покращать його стан.

16 червня (середа) – нейтральний день для стрижки і фарбування шевелюри.

17 червня (четвер) – влітку варто спробувати коротку стрижу. Якщо ви готові, то прямуйте до перукаря вже сьогодні.

18 червня (п'ятниця) – нейтральний день для маніпуляцій з волоссям. Проте доглядові процедури будуть особливо корисними для шевелюри.

19 червня (субота) – щоб зупинити випадіння і ламкість волосся, відвідайте hair-майстра.

20 червня (неділя) – астрологи зазначають, що у цей день біохімічні процеси в організмі людини будуть сповільненими, тому після стрижки волосся повільно ростиме.



Стрижки для здоров'я волосся / Фото Pexels

21 червня (понеділок) – змінюйте імідж сміливо. У цей день навіть найбільш експериментальні стрижки матимуть красивий вигляд.

22 червня (вівторок) – якщо хочете привабити у своє життя справжнє кохання, то змініть зачіску і колір волосся.

23 червня (середа) – будьте впевненими у своїй красі. А візит до перукаря перенесіть на інший день.

24 червня (четвер) – якщо ви прагнете привернути до себе увагу оточуючих і отримати багато компліментів, то зробіть пасма, які обрамляють обличчя, коротшими.

25 червня (п'ятниця) – стрижка допоможе позбутися від тривожного стану і страху зробити щось неправильно.

26 червня (субота) – аби волосся було м'яким, блискучим, слухняним, стрижіть його у цей день. Проте заздалегідь виберіть професійного майстра.

27 червня (неділя) – після стрижки локони погано вкладатимуться, а їхня природна текстура порушиться.

28 червня (понеділок) – почніть тиждень з мінімальних б'юті-змін. Щоб не призупинити кар'єрний успіх, краще не приймайте радикальних рішень.

29 червня (вівторок) – енергетика дня ідеально підходить для кардинальних змін. Зробіть ультрамодну стрижку, на яку давно не наважувалися. Експериментуйте із довжиною і не оплакуйте свої довгі пасма, адже результатом стрижки будете приємно вражені.

30 червня (середа) – зробити стрижку у стилі каскаду сьогодні буде вдалим рішенням.