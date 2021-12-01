Календар стрижок на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні для нової зачіски

Нова стрижка принесе більше задоволення, якщо вона буде не лише стильною, але й зробленою у правильний день. Дізнайтеся, коли потрібно стригти волосся в грудні 2021.

Стан волосся і вигляд стрижки залежить від того, в який день ви вирішили відвідати перукаря. Аби отримувати лише позитивний результат, існує місячний календар стрижок, який допоможе дізнатися свою долю, досягти успіху, уникнути проблем і негараздів.

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Місячний календар стрижок на грудень 2021

Молодик – 4 грудня 2021 року о 10 годині 42 хвилин.

Повний Місяць – 19 грудня 2021 року о 07 годині 35 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 5 по 18 грудня 2021 року.

Спадаючий Місяць – з 1 по 3 грудня та з 20 по 31 грудня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у грудні 2021:

1 грудня (середа) – сприятливий день для будь-яких б'юті-перевтілень. Сьогодні сміливо можете експериментувати не лише з довжиною, але й з кольором волосся.

2 грудня (четвер) – варто приділити час на процедури для оздоровлення волосся. Стрижка матиме значно кращий вигляд на здорових і доглянутих пасмах.

3 грудня (п'ятниця) – позбудьтеся від проблем та багажу життєвих негараздів за допомогою нової зачіски. Відріжте зайву довжину волосся та насолоджуйтеся життям.

4 грудня (субота) – несприятливий день для кардинальних змін іміджу. Якщо не хочете мати труднощів в особистому житті, то перенесіть візит до перукаря на інший день.

5 грудня (неділя) – варто утриматися від стрижки. Будь-які маніпуляції можуть призвести до неочікуваних та неприємних поворотів долі.

6 грудня (понеділок) – день підійде для незначної зміни довжини пасм. Підріжте посічені кінчики та починайте ретельно доглядати за шевелюрою: зволожуйте, використовуйте термозахист, наносіть живильні засоби.

7 грудня (вівторок) – чудова дата для створення чубчика. Волосся відростатиме рівномірно і легко вкладатиметься.

8 грудня (середа) – сьогодні можна віддати перевагу трендовим каре: боб, французьке, подовжене. Надихайтеся зірковими прикладами.

9 грудня (четвер) – стрижка може викликати погане самопочуття та конфлікти з близькими людьми.

10 грудня (п'ятниця) – якщо ви нарешті підготувалися до прийому у перукаря, то не зволікайте. Після стрижки на вас очікує ряд компліментів від шанувальників.



Коли стригти волосся у грудні 2021 / Фото Unsplash

11 грудня (субота) – після втручання hair-стиліста волосся може стати ламким, слабким і сухим.

12 грудня (неділя) – самовиражайтеся. Досить думати, що скажуть оточуючі. Стрижка і колір волосся повинні бути комфортними насамперед для вас. Довго не наважувалися на кольорові пасма? Поспішіть до крамниці за фарбою. Хотіли поголити скроні? Запишіться до перукаря.

13 грудня (понеділок) – досягти фінансового благополуччя допоможе новий колір шевелюри, а от зміна довжини принесе чимале розчарування.

14 грудня (вівторок) – щоб привернути увагу оточуючих та отримати багато компліментів, достатньо зробити мінімальні зміни у своєму б’юті-образі. Переможним рішення буде – почати з волосся.

15 грудня (середа) – експериментуйте з короткими стрижками. Адже саме вони на піку популярності цього року. Наприклад, піксі увиразнить риси обличчя і привабливо підкреслить погляд.

16 грудня (четвер) – ідеальний день для стрижки. Після неї волосся ще довго зберігатиме блискучий вигляд та слухняно лягатиме у будь-яку зачіску.

17 грудня (п'ятниця) – стильний чубчик чудово доповнить укладку. Вибирайте серед рваних, прямих, чубчиків-шторок, ультракоротких.

18 грудня (субота) – проведення будь-яких маніпуляцій із волоссям сприятиме збагаченню вашого сексуального посилу.

19 грудня (неділя) – зробивши стрижку, ви ризикуєте послабити свою життєву енергію та творчий потенціал.

20 грудня (понеділок) – не стрижіть волосся у цей день. Астрологи переконані, що фаза Місяця не сприятлива для процедур краси.



Поради для здорового і красивого волосся / Фото Unsplash

21 грудня (вівторок) – після стрижки ваша доля кардинально зміниться: нове коло спілкування, довгоочікувані пропозиції, зміна способу життя.

22 грудня (середа) – спробуйте змінити звичну зачіску. Можливо, стрижка вам не так і потрібна.

23 грудня (четвер) – сміливо вкорочуйте локони, бо це призведе до довгоочікуваного кар'єрного росту.

24 грудня (п'ятниця) – зміна довжини пасм зробить їх неслухняними, вам буде важко їх розчісувати та вкладати.

25 грудня (субота) – замість хімічних салонних процедур робіть ставку на догляд у домашніх умовах. Проте уважно вивчайте склад б’юті-засобів, аби отримати від них максимальну користь.

26 грудня (неділя) – спробуйте самостійно підстригти кінці волосся вдома. Таким чином ви власноруч звільните місце у житті для хорошої енергетики.

27 грудня (понеділок) – нейтральний день для зміни іміджу, стрижка не принесе позитивних чи негативних змін.

28 грудня (вівторок) – стрижка сприятиме росту волосся і додасть йому здорового блиску.

29 грудня (середа) – дозволяється робити будь-які маніпуляції з волоссям. Новий образ стане причиною уваги з боку протилежної статі.

30 грудня (четвер) – раптова втрата великої довжини волосся спричинить стрес у вашому організмі. Перенесіть візит до перукаря на інший день.

31 грудня (п'ятниця) – починайте новорічні свята з новою зачіскою. Проте пам’ятайте, що справжня впевненість і магнетизм іде зсередини кожного з нас.