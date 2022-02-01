Вкорочення довжини волосся призводить як до покращення його стану, так і до низки неприємних подій на роботі чи вдома. Б'юті-перевтілення дасть хороший результат, якщо робити його у сприятливий день місяця.

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Місячний календар стрижок на лютий 2022

За місячним календарем на лютий 2022 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 1 лютого 2022 року о 07 годині 47 хвилин.

Повний Місяць – 16 лютого 2022 року о 18 годині 58 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 2 по 15 січня 2022 року.

Спадаючий Місяць – з 17 по 28 лютого 2022 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у лютому 2022:

1 лютого (вівторок) – стрижку варто відтермінувати. Астрологи радять на вдаватися сьогодні до кардинальних експериментів зі зовнішністю.

2 лютого (середа) – присвятіть час оздоровленню локонів. Вони будуть вам вдячні за домашню маску чи зволоження кінчиків за допомогою спеціальної сироватки.

3 лютого (четвер) – дата підходить для створення чубчика чи вкорочення передніх пасм, які знову повертаються в моду. Надихайтеся прикладом Енн Гетевей, яка повторила образ своєї героїні з фільму "Диявол носить Prada".

4 лютого (п'ятниця) – прислухайтеся до інтуїції. Якщо є певні сумніви стосовно оновлення зачіски чи впевненості у професіоналізмі перукаря, то відкладіть візит до салону краси на інший день.

5 лютого (субота) – стрижка допоможе покращити стан локонів. Опісля волосся буде м'яким, блискучим і легко розчісуватиметься.

6 лютого (неділя) – фаза Місяця підказує утриматися від стрижки. Вкорочення волосся може спричинити проблеми зі здоров'ям.

7 лютого (понеділок) – новий імідж призведе до ділового конфлікту.

8 лютого (вівторок) – стрижка допоможе повірити в свої сили, додасть життєвої енергії, приверне удачу на ваш бік.

9 лютого (середа) – не робіть жодних маніпуляції зі шевелюрою, бо це може призвести до ламкості й випадіння волосин.

10 лютого (четвер) – сприятлива дата для створення трендової стрижки у стилі "метелика", яка візуально нагадує боб, але на довгому волоссі.



Сприятливі і несприятливі дати для стрижки волосся / Фото Unsplash

11 лютого (п'ятниця) – чудовий день, щоб змінити зачіску. Вибирайте стрижку серед модних варіантів: боб, "метелик", каскад, багатошаровість.

12 лютого (субота) – новий імідж допоможе налагодити особисте життя і стосунки з близькими людьми.

13 лютого (неділя) – будь-які маніпуляції з волоссям принесуть позитивний результат. Проте особливу увагу варто звернути на фарбування. Hair Frosting, "дорога брюнетка" чи карамельний "блонд" матимуть красивий вигляд на вашому волоссі.

14 лютого (понеділок) – щоб уникнути появи втоми, апатії та депресії, не стрижіться сьогодні.

15 лютого (вівторок) – вкорочуйте локони, щоб швидше отримати підвищення на роботі.

16 лютого (середа) – раптова втрата великої довжини волосся спричинить стрес у вашому організмі. Перенесіть візит до перукаря на інший день.

17 лютого (четвер) – позбудьтеся від проблем та багажу життєвих негараздів за допомогою нової зачіски. Відріжте зайву довжину волосся та насолоджуйтеся життям.

18 лютого (п'ятниця) – вдалий час для стрижки волосся, адже він притягне до вас фінансове благополуччя.

19 лютого (субота) – сьогодні достатньо підрізати кінчики. Робити експериментальну стрижку не рекомендується, бо фінальний результат може вас неприємно вразити.

20 лютого (неділя) – спробуйте щось нове і нетипове для себе. Наприклад, прихильниці рівного зрізу можуть зробити каскад, а власниці кучерявої текстури волосся – випрямити його.



Календар стрижок на лютий 2022 / Фото Pixabay

21 лютого (понеділок) – не найкращий день для походу в салон. Маніпуляції з волоссям позбавлять вас енергії, знизять вашу працездатність, активність та цікавість до життя.

22 лютого (вівторок) – стрижка допоможе поповнити внутрішній енергетичний ресурс. Кохана людина засипатиме вас компліментами.

23 лютого (середа) – після стрижки волосся буде неслухняним, сухим, повільно і нерівномірно відростатиме.

24 лютого (четвер) – зміна зачіски посприяє низці приємних подій у житті.

25 лютого (п'ятниця) – не робіть жодних дій для зміни іміджу. Перенесіть це на інший день, який буде наповнений хорошою енергетикою.

26 лютого (субота) – якщо ви запланували значні зміни, то стрижка піде вам на користь.

27 лютого (неділя) – особливо сприятлива дата для процедур краси. Не обмежуйтеся стрижкою, подбайте і про загальний стан волосся.

28 лютого (понеділок) – похід до перукаря цього дня поставить під загрозу ваше фізичне та психічне здоров'я.