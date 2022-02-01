Укорочение длины волос приводит как к улучшению их состояния, так и к ряду неприятных событий на работе или дома. Бьюти-перевоплощение даст хороший результат, если производить его в благоприятный день месяца.

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Лунный календарь стрижек на февраль 2022 года

По лунному календарю на февраль 2022 года циклическое изменение фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новая Луна – 1 февраля 2022 года в 07 часов 47 минут.

Полная Луна – 16 февраля 2022 года в 18 часов 58 минут.

Растущая Луна – со 2 по 15 января 2022 года.

Убывающая Луна – с 17 по 28 февраля 2022 года.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в феврале 2022 года:

1 февраля (вторник) – стрижку следует отсрочить. Астрологи советуют не прибегать сегодня к кардинальным экспериментам с внешностью.

2 февраля (среда) – посвятите время оздоровлению локонов. Они будут вам благодарны за домашнюю маску или увлажнение кончиков с помощью специальной сыворотки.

3 февраля (четверг) – дата подходит для создания челки или укорочения передних прядей, которые снова возвращаются в моду. Вдохновляйтесь примером Энн Хэтэуэй, которая повторила образ своей героини из фильма "Дьявол носит Prada".

4 февраля (пятница) – прислушайтесь к интуиции. Если есть сомнения относительно обновления прически или уверенности в профессионализме парикмахера, отложите визит в салон красоты на другой день.

5 февраля (суббота) – стрижка поможет улучшить состояние локонов. После нее волосы будут мягкими, блестящими и будут легко расчесываться.

6 февраля (воскресенье) – фаза Луны подсказывает воздержаться от стрижки. Укорочение волос может вызвать проблемы со здоровьем.

7 февраля (понедельник) – новый имидж приведет к деловому конфликту.

8 февраля (вторник) – стрижка поможет поверить в свои силы, придаст жизненную энергию, привлечет удачу на вашу сторону.

9 февраля (среда) – не делайте никаких манипуляций с шевелюрой, потому что это может привести к ломкости и выпадению волос.

10 февраля (четверг) – благоприятная дата для создания трендовой стрижки в стиле "бабочка", которая визуально напоминает боб, но на длинных волосах.

Благоприятные и неблагоприятные даты для стрижки волос / Фото Unsplash

11 февраля (пятница) – прекрасный день, чтобы сменить прическу. Выбирайте стрижку среди модных вариантов: боб, "бабочка", каскад, многослойность.

12 февраля (суббота) – новый имидж поможет наладить личную жизнь и отношения с близкими людьми.

13 февраля (воскресенье) – любые манипуляции с волосами принесут положительный результат. Однако особое внимание следует обратить на окрашивание. Hair Frosting, "дорогая брюнетка" или карамельный "блонд" будут выглядеть красиво на ваших волосах.

14 февраля (понедельник) – чтобы избежать появления усталости, апатии и депрессии, не стригитесь сегодня.

15 февраля (вторник) – укорачивайте локоны, чтобы быстрее получить повышение на работе.

16 февраля (среда) – внезапная потеря большой длины волос повлечет за собой стресс в вашем организме. Перенесите визит к парикмахеру на другой день.

17 февраля (четверг) – избавьтесь от проблем и багажа жизненных проблем с помощью новой прически. Отрежьте лишнюю длину волос и наслаждайтесь жизнью.

18 февраля (пятница) – удачное время для стрижки волос, ведь это привлечет к вам финансовое благополучие.

19 февраля (суббота) – сегодня достаточно подрезать кончики. Делать экспериментальную стрижку не рекомендуется, потому что финальный результат может вас неприятно поразить.

20 февраля (воскресенье) – попробуйте что-нибудь новое и нетипичное для себя. Например, поклонницы ровного среза могут сделать каскад, а обладательницы кудрявой текстуры волос – выпрямить их.

Календарь стрижек на февраль 2022 года / Фото Pixabay

21 февраля (понедельник) – не самый лучший день для похода в салон. Манипуляции с волосами лишат вас энергии, снизят вашу работоспособность, активность и интерес к жизни.

22 февраля (вторник) – стрижка поможет пополнить внутренний энергетический ресурс. Возлюбленный человек будет засыпать вас комплиментами.

23 февраля (среда) – после стрижки волосы будут непослушными, сухими, медленно и неравномерно будут отрастать.

24 февраля (четверг) – смена прически поможет ряду приятных событий в жизни.

25 февраля (пятница) – не предпринимайте никаких действий для смены имиджа. Перенесите это на другой день, который будет наполнен хорошей энергетикой.

26 февраля (суббота) – если вы запланировали значительные изменения, стрижка пойдет вам на пользу.

27 февраля (воскресенье) – особенно благоприятная дата для процедуры красоты. Не ограничивайтесь стрижкой, позаботьтесь и об общем состоянии волос.

28 февраля (понедельник) – поход к парикмахеру в этот день поставит под угрозу ваше физическое и психическое здоровье.