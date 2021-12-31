Стрижка впливає на здоров'я і вигляд шевелюри. Зокрема, вкорочення довжини волосся може спричинити неочікувані повороти долі. Аби отримати від б'юті-перевтілення лише хороший результат, слід звертатися до місячного календаря стрижок.

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За місячним календарем на січень 2022 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Молодик – 2 січня 2022 року о 20 годині 36 хвилин.

Повний Місяць – 18 січня 2022 року о 01 годині 51 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 3 по 17 січня 2022 року.

Спадаючий Місяць – 1 січня та з 19 по 31 січня 2022 року.

Місячний календар стрижок на січень 2022

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у січні 2022:

1 січня (субота) – нейтральний день для зміни довжини волосся. Проте особливу користь для ваших локонів матимуть домашні оздоровчі процедури. Спробуйте зробити маску для зволоження і живлення з натуральних інгредієнтів.

2 січня (неділя) – можна експериментувати зі стилем укладки. Інші маніпуляції з волоссям призведуть до втрати удачі.

3 січня (понеділок) – сприятлива дата для стрижки. Довіртеся перукарю чи колористу і ви будете задоволені результатом.

4 січня (вівторок) – день найкраще підійде для створення трендової стрижки. Нагадаємо, що у 2022 найбільш актуальними будуть багатошарові зачіски.

5 січня (середа) – несприятливий день для кардинальних змін іміджу. Якщо не хочете мати труднощів в особистому житті, то перенесіть візит до перукаря на інший день.

6 січня (четвер) – фаза Місяця підказує утриматися від стрижки. Вкорочення волосся може спричинити проблеми зі здоров’ям.

7 січня (п'ятниця) – нова зачіски провокуватиме конфлікти з рідними і близькими.

8 січня (субота) – спробуйте мінімально змінити свою укладку. Найбільш вдалим рішенням буде чубчик або вкорочення передніх пасм, які красиво обрамлятимуть обличчя, підкреслюючи його риси.

9 січня (неділя) – щоб не втратити життєву енергію, сили й мотивацію, не стрижіть волосся дуже коротко.

10 січня (понеділок) – стрижка принесе щастя та впевненість у собі. Тим, хто планує великі зміни в житті, підстригти рекомендується лише кінчики волосся.



Поради для стрижки волосся в січні / Фото Unsplash

11 січня (вівторок) – вдалий день для коротких стрижок: шег, піксі, французьке каре – те, що вам потрібно.

12 січня (середа) – візит до перукаря допоможе покращити стан волосся, воно стане більш блискучим, міцним і м'яким.

13 січня (четвер) – уникайте експериментів. Якщо ви не впевнені у своєму виборі, то краще постигти пасма в інший день.

14 січня (п'ятниця) – виділіть час на салонну процедуру для оздоровлення шевелюри.

15 січня (субота) – якщо найближчим часом ви готуєтеся до нових подій у житті, то астрологи рекомендують лише підстригти кінчики пасм.

16 січня (неділя) – потіште себе новим кольором волосся. Для брюнеток ідеально підійде балаяж із карамельними вкрапленнями, а білявкам – золоті відблиски, як у Дженніфер Еністон.

17 січня (понеділок) – стрижка цього дня не принесе жодних проблем у ваше життя, але не забувайте опісля доглядати за волоссям за допомогою спеціальних засобів.

18 січня (вівторок) – вдалий час для зміни іміджу. Стрижка бажана для загального оздоровлення організму.

19 січня (середа) – не надто вдалий день для серйозних змін із волоссям, адже ви ризикуєте втратити роботу.

20 січня (четвер) – сьогодні не варто підстригати волосся більше, ніж на 5 сантиметрів. Hair-експерти радять зачекати більш сприятливого дня.



Коли стригти волосся взимку / Фото Unsplash

21 січня (п'ятниця) – наважуйтеся на сміливі експерименти зі зачіскою. Саме час самовиражатися.

22 січня (субота) – стрижка цього дня допоможе зберегти ясність розуму та налаштує на нові ідеї та цілі.

23 січня (неділя) – щоб уникнути конфліктів із коханою людиною, не змінюйте звичну укладку.

24 січня (понеділок) – місячний календар стрижок радить проводити будь-які маніпуляції з волоссям, щоб зміцнити його та покращити загальний вигляд.

25 січня (вівторок) – стрижка може привести до депресивного стану, апатії, травм, тому її бажано відкласти.

26 січня (середа) – б'юті-перевтілення ніяким чином не вплине на ваш стан, але пасма можуть бути неслухняними і не тримати форми.

27 січня (четвер) – прекрасний час для зміцнення коренів волосся та підживлення. У цей день варто робити масаж шкіри голови, вітамінні обгортання та маски.

28 січня (п'ятниця) – нова зачіска допоможе налагодити усі негаразди. Починайте нове життя насамперед з оновлення зовнішнього вигляду.

29 січня (субота) – після стрижки волосся відростатиме швидко, плавно і стане менш ламким.

30 січня (неділя) – якщо ви страждаєте на випадіння волосся, то вкорочення довжини допоможе вирішити проблему.

31 січня (понеділок) – несприятливий день для будь-яких процедур з волоссям, з походом до перукаря краще почекати.