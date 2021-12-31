Стрижка влияет на здоровье и вид шевелюры. В частности, укорочение длины волос может вызвать неожиданные повороты судьбы. Чтобы получить от бьюти-перевоплощения только хороший результат, следует обратиться к лунному календарю стрижек.

Ставка на многослойность: стилисты назвали самую модную стрижку 2022

По лунному календарю на январь 2022 года циклическое изменение фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодой месяц – 2 января 2022 года в 20 часов 36 минут.

Полная Луна – 18 января 2022 года в 01 час 51 минуту.

Растущая Луна – с 3 по 17 января 2022 года.

Убывающая Луна – 1 января и с 19 по 31 января 2022 года.

Лунный календарь стрижек на январь 2022

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в январе 2022 года:

1 января (суббота) – нейтральный день для изменения длины волос. Однако особую пользу для ваших локонов будут иметь домашние оздоровительные процедуры. Попытайтесь сделать маску для увлажнения и питания из натуральных ингредиентов.

2 января (воскресенье) – можно экспериментировать со стилем укладки. Остальные манипуляции с волосами приведут к потере удачи.

3 января (понедельник) – благоприятная дата для стрижки. Доверьтесь парикмахеру или колористу и вы будете довольны результатом.

4 января (вторник) – день лучше подойдет для создания трендовой стрижки. Напомним, что в 2022 году наиболее актуальными будут многослойные прически.

5 января (среда) – неблагоприятный день для кардинальных перемен имиджа. Если не хотите иметь трудностей в личной жизни, то перенесите визит к парикмахеру на другой день.

6 января (четверг) – фаза Луны подсказывает воздержаться от стрижки. Укорочение волос может вызвать проблемы со здоровьем.

7 января (пятница) – новая прическа будет провоцировать конфликты с родными и близкими.

8 января (суббота) – попытайтесь минимально изменить свою укладку. Наиболее удачным решением будет челка или укорочение передних прядей, которые будут красиво обрамлять лицо, подчеркивая его черты.

9 января (воскресенье) – чтобы не потерять жизненную энергию, силы и мотивацию, не стригите волосы очень коротко.

10 января (понедельник) – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Тем, кто планирует большие изменения в жизни, подстричь рекомендуют только кончики волос.

Советы для стрижки волос в январе / Фото Unsplash

11 января (вторник) – удачный день для коротких стрижек: шег, пикси, французское каре – то, что вам нужно.

12 января (среда) – визит к парикмахеру поможет улучшить состояние волос, они станут более блестящими, крепкими и мягкими.

13 января (четверг) – избегайте экспериментов. Если вы не уверены в своем выборе, то лучше постричь пряди в другой день.

14 января (пятница) – выделите время на салонную процедуру для оздоровления шевелюры.

15 января (суббота) – если в ближайшее время вы готовитесь к новым событиям в жизни, то астрологи рекомендуют только подстричь кончики прядей.

16 января (воскресенье) – побалуйте себя новым цветом волос. Для брюнеток идеально подойдет балаяж с карамельными вкраплениями, а блондинкам – золотые блики, как у Дженнифер Энистон.

17 января (понедельник) – стрижка в этот день не принесет никаких проблем в вашу жизнь, но не забывайте ухаживать за волосами с помощью специальных средств.

18 января (вторник) – удачное время для смены имиджа. Стрижка желательна для всеобщего оздоровления организма.

19 января (среда) – не слишком удачный день для серьезных изменений с волосами, ведь вы рискуете потерять работу.

20 января (четверг) – сегодня не стоит подстригать волосы больше, чем на 5 сантиметров. Hair-эксперты советуют подождать более благоприятного дня.

Когда стричь волосы зимой / Фото Unsplash

21 января (пятница) – не бойтесь смелых экспериментов с прической. Пора самовыражаться.

22 января (суббота) – стрижка в этот день поможет сохранить ясность ума и настроит на новые идеи и цели.

23 января (воскресенье) – чтобы избежать конфликтов с любимым человеком, не меняйте привычную укладку.

24 января (понедельник) – лунный календарь стрижек советует проводить любые манипуляции с волосами, чтобы укрепить их и улучшить общий вид.

25 января (вторник) – стрижка может привести к депрессивному состоянию, апатии, травмам, поэтому ее желательно отложить.

26 января (среда) – бьюти-перевоплощение никак не повлияет на ваше состояние, но пряди могут быть непослушными и не будут держать форму.

27 января (четверг) – прекрасное время для укрепления корней волос и их питания. В этот день следует делать массаж кожи головы, витаминные обертывания и маски.

28 января (пятница) – новая прическа поможет наладить все проблемы. Начинайте новую жизнь, прежде всего, с обновления внешнего вида.

29 января (суббота) – после стрижки волосы будут отрастать быстро, плавно и станут менее ломкими.

30 января (воскресенье) – если вы страдаете от выпадения волос, то укорочение длины поможет решить проблему.

31 января (понедельник) – неблагоприятный день для любых процедур с волосами, с походом к парикмахеру лучше подождать.