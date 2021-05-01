Місячний календар стрижок на квітень 2021: у який день краще записатися до перукаря

З приходом весни кожна жінка прагне змін у житті. Почати можна з ефектного б'юті-перевтілення. Вже багато українських і світових селебріті наважилися на експериментальні весняні стрижки. Проте важливо відповідально підходити до вибору дня для зміни зачіски. Адже астрологи та hair-експерти переконані у впливі зв'язку місячних циклів і стрижки на ваше життя.

Для стрижки у травні 2021 будуть як сприятливі, так і несприятливі дні. Якщо ви дізнаєтеся про них більше, то зможете за допомогою нового іміджу та простих рекомендацій привабити у своє життя благополуччя, кохання, фінансове збагачення. Тому читайте нижче, коли краще стригти волосся у цьому місяці.

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Місячний календар стрижок на травень 2021

За місячним календарем на травень 2021 року циклічна зміна фаз Місяця відбуватиметься в такій послідовності:

Молодик – 11 травня 2021 року о 21 годині 59 хвилин.

Повний Місяць – 26 травня 2021 року о 14 годині 13 хвилин.

Зростаючий Місяць – з 12 по 25 травня 2021 року.

Спадаючий місяць – з 1 по 10 травня і з 27 по 31 травня 2021 року.

З урахуванням особливостей впливу Місяця на долю та стан людини, ось поради, коли краще стригти волосся у травні 2021:

1 травня (субота) – останній місяць весни не варто починати із кардинальних б'юті-трансформацій. Обмежтеся оздоровчими процедурами для вашої шевелюри.

2 травня (неділя) – сьогодні також варто перенести візит до перукаря на інший день. Адже будь-які маніпуляції з волоссям можуть призвести до погіршення стану здоров'я.

3 травня (понеділок) – якщо сумніваєтеся, яку стрижку обрати, то почніть із поступового вкорочення довжини: спочатку трендове подовжене боб-каре, потім французьке, а згодом, можливо, і до піксі дійдете.

4 травня (вівторок) – вдалий день для стрижки волосся. Пасма вкладатимуться слухняно і ростимуть рівномірно.

5 травня (середа) – несприятливий день для стрижки волосся, а от із кольором можна експериментувати. Віддавайте перевагу модним відтінкам 2021: холодні біляві, шоколадні або мідні.

6 травня (четвер) – спробуйте зробити трендовий чубчик. Щоб надихнутися на оновлення іміджу, згадайте чарівний б'юті-образ Марго Роббі на червоній доріжці з нагоди церемонії вручення нагород Оскар-2021.

7 травня (п'ятниця) – використайте позитивну енергетику Місяця для створення стильної короткої стрижки.

8 травня (субота) – якщо вкоротити локони сьогодні, то вони дуже швидко відростатимуть, і стиль зачіски втратить свою першочергову форму.

9 травня (неділя) – присвятіть день домашнім процедурам для догляду за волоссям і шкірою голови. Зробіть скраб, маску, нанесіть на пасма незмивні доглядові засоби.

10 травня (понеділок) – сприятлива дата для красивої і модної стрижки, але заздалегідь зважте усі плюси і мінуси. Можливо, підрізання кінчиків і створення чубчика буде достатньо.



Особливості стрижки у травні 2021 / Фото Unsplash

11 травня (вівторок) – стрижка у цей день допоможе привабити у ваше життя сімейне благополуччя та взаєморозуміння між рідними.

12 травня (середа) – проконсультуйтеся з майстром, нехай він підбере стиль стрижки, який личитиме вам найбільше, та насолоджуйтеся результатом.

13 травня (четвер) – сьогодні краще не стригтися, щоб уникнути раптово банкрутства. Натомість можна виділити час на вибір щоденної укладки, що у майбутньому допоможе вам менше часу витрачати на збори.

14 травня (п'ятниця) – вкоротіть передні пасма волосся, щоб вони красиво обрамляли обличчя. Представники протилежної статі обов'язково помітять зміни і вашому образі та зроблять чимало компліментів.

15 травня (субота) – експерименти з довжиною волосся можуть неочікувано неприємно закінчитися.

16 травня (неділя) – будьте обережними, роблячи зачіску. Сьогодні волосяні фолікули особливо вразливі, а пасма слабкі.

17 травня (понеділок) – щоб надати волоссю гладкості і здорового блиску, якомога швидше йдіть на стрижку.

18 травня (вівторок) – якщо ви вирішили постригтися сьогодні, то матимете гарантовано не лише бездоганну стрижку, але й підвищення на роботі.

19 травня (середа) – стрижка у цей день сприяє привабленню грошей у вашу сім'ю і допомагає вирішити давні непорозуміння.

20 травня (четвер) – маніпуляції із волоссям наповнять вас сильною енергетикою, але сповільнять його ріст.



Сприятливі і несприятливі дні для стрижки у травні 2021 / Фото Pexels

21 травня (п'ятниця) – щоб посилити свою харизму, відчути себе впевненішою і більш звабливою, зробіть ефектну стрижку, не задумуючись про наслідки.

22 травня (субота) – спробуйте самостійно зробити красиву зачіску. Це додасть вам натхненні. А от запис до перукаря краще скасувати.

23 травня (неділя) – несприятливий день. Через стрижку ви ризикуєте погіршити стан волосся.

24 травня (понеділок) – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров'я. Фарбування волосся принесе у життя успіх.

25 травня (вівторок) – дочекайтеся більш сприятливого дня для вдосконалення шевелюри.

26 травня (середа) – якщо вас турбують посічені та сухі кінці волосся, то позбудьтеся від них прямо зараз.

27 травня (четвер) – волосся з нетерпінням чекає, коли ви подаруєте йому стрижку й оздоровчу процедуру в салоні краси.

28 травня (п'ятниця) – поспішіть до перукаря, якщо ваша мета – довгі локони. Оновлення довжини посприяє швидкому росту волосся.

29 травня (субота) – після стрижки волосся буде неслухняним та швидко втратить об'єм, тому рекомендовано перенести похід до перукаря на інший день

30 травня (неділя) – невдалий період для стрижки, зміну іміджу краще відтермінувати.

31 травня (понеділок) – варто відмовитися від фарбування волосся. Натомість стрижка допоможе стильно змінити імідж та зміцнити волосини.