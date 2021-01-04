Позбутися від жиру на животі, який накопичився протягом новорічних свят, та мати струнку талію мрії, мабуть, прагне кожна жінка. Окрім еспрес-дієт, вам можуть допомогти інші корисні поради, про які варто дізнатися якомога швидше.