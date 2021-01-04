Талія мрії: як зробити живіт плоским після новорічних свят
Позбутися від жиру на животі, який накопичився протягом новорічних свят, та мати струнку талію мрії, мабуть, прагне кожна жінка. Окрім еспрес-дієт, вам можуть допомогти інші корисні поради, про які варто дізнатися якомога швидше.
Наслідки після новорічних свят зазвичай насамперед проявляються на вашій фігурі. Проте виправити ситуацію можливо. Harper's Bazaar запропонував кілька коректив, які варто внести у свій спосіб життя, аби позбутися від зайвого жиру, отримати плоский живіт та покращити загальне самопочуття.
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Як зробити живіт плоским після свят
- Здоровий сон. Якщо ви не будете висипатися, то кортизол – гормон стресу – почне активніше вироблятися. Стрес провокуватиме появу жирових відкладень, що з часом може викликати ожиріння. Коли ваш сон глибокий і триває мінімум 7-8 годин, то організм також здатен позбуватися від зайвих калорій для забезпечення життєвих процесів.
- Повноцінний правильний сніданок. "Я вірю в те, що хороший сніданок – запорука успішного дня. Багатьом підходить сніданок, який містить корисні жири, білок і трішки вуглеводів, наприклад, яблуко чи порція фруктів. Після того, як ви з’їли шоколадку чи пасту, ви відчуваєте себе добре, тому що отримали задоволення, але згодом вас спіткає втома. Краще починати день з авокадо, лосося, яєць, горіхів чи злаків – білки, які містяться в цих продуктах, допомагають в утворенні нейромедіаторів, які дають сигнал для пробудження, додають сил та енергії", – пояснює тренер і терапевт Лі Маллінс. Зокрема, якщо мінімізувати вживання мучних і молочних продуктів, то отримати плоский живіт вам вдасться швидше.
- Рухайтеся. Фізична активність допомагає не лише схуднути, але й покращує загальний стан здоров’я людини. Якщо у вас немає часу на відвідування спортзалу, то намагайтеся частіше ходити пішки (експерти рекомендують щодня робити мінімум 10 тисяч кроків), гуляйте на свіжому повітрі, що допомагає підтримувати в тонусі черевні м’язи. Також не забувайте про ранкову розминку, яка може тривати навіть 5 хвилин. Протягом цього часу ви встигнете зробити вакуум – просту вправу для ідеальної талії.
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