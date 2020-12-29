Після тривалого відпочинку з нагоди зимових свят потрібні ще вихідні, аби привести себе до ладу. Смачна і не завжди корисна їжа негативно впливає на вашу фігуру, самопочуття та загальний зовнішній вигляд. Тому дізнайтеся про способи відновлення краси після свят.

Після свят організму потрібне відновлення. Адже його стан також впливає на ваш зовнішній вигляд. Лікарка-дієтологиня Валентина Самохвалова розповіла, як швидко повернути свою попередню форму, пише ТСН.

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Як харчуватися після свят

Дієтологи рекомендують після свят не змінювати кардинально свій раціон, а повільно переходити до звичного способу харчування: спробуйте їсти 5 разів на день маленькими порціями. До щоденної рутини додайте вживання вітамінів та більшої кількості підкисленої рідини. Наприклад, пийте чай з лимоном або звичайний зелений. Щодо води, то денної норми вистачить – не менше 2 літрів на добу. Склянка води з лимоном щоранку натщесерце допоможе вивести токсини з організму. Після тривалого відпочинку та смакування різноманітними напоями слід відмовитися на певний час від алкоголю і коктейлів.

Ефективно очистити організм можна активованим вугіллям. Для цього приймайте по 1 таблетці на 10 кілограмів ваги протягом 2-4 тижнів 2 рази на день. Під час цього утримайтеся від прийому інших таблеток чи лікувальних порошків або вживайте їх не раніше, ніж 2 години після сорбенту. Після курсу активованого вугілля протягом 2 тижнів пийте рідини або препарати, які містять живі бактерії з низьким відсотком жирності: йогурт, кефір та інші. Порада є корисною не лише для зниження ваги, але й роботи травлення.

Після свят ретельно стежте за тим, що ви їсте. Харчування повинно бути легким, збалансованим, з малим вмістом жирів. В організмі також може виникнути дефіцит певних вітамінів внаслідок шкідливого впливу алкоголю і нікотину. Тому важливо відновити рівень вітаміну C, який можна знайти в сирих овочах: капусті, моркві, буряку, а також у вівсяній і гречаній кашах.

Як додати обличчю свіжості

Важливо дозволити шкірі кілька днів побути без декоративної косметики. Після свят робіть непомітний макіяж або й зовсім відмовтеся від його нанесення. Аби позбутися темних кругів під очима, застосуйте холодний компрес: заморозьте кубики льоду з відвару зеленого чаю або лимонного соку, настою шавлії чи ромашки. Прикладіть їх на кілька хвилин до відповідної ділянки обличчя.

Після свят багатьох турбує надмірне почервоніння очей. Для боротьби із проблемою існує народний метод, але необхідно бути дуже обережними під час його повторення. Наповніть достатньо велику ємність прохолодним чаєм, опустіть у рідину обличчя і поволі моргайте, але недовго.

Відновити стан шкіри допоможе маска зі свіжого огірка. Для цього візьміть кружечки продукту та покладіть на очі. Коли мине 10 хвилин, вмийте обличчя теплою водою і скористайтеся кремом навколо очей. Схожим ефектом володіють охолоджені чайні пакетики, які теж варто класти на повіки та шкіру навколо очей.

Зокрема, не забувайте освіжувати і очищувати шкіру спеціальним тоніком, а також приймайте контрастний душ не більше 5 хвилин, аби повернутися у форму.