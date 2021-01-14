Известные певцы Дуа Липа и Гарри Стайлс являются поклонниками яркого маникюра. В соцсетях их нейл-мастера опубликовали оригинальные дизайны ногтей, которые могут стать новым трендом весной 2021. Идея такого маникюра подойдет как женщинам, так и мужчинам.

Если вам нравятся яркие рисунки на ногтях, идея маникюра от Дуа Лепи и Гарри Стайлса пригодится. Звезды продемонстрировали нейл-дизайн, который, вероятно, будет одним из самых популярных весной 2021, сообщает tochka.net.

К теме: Маникюр 2021: идеи нейл-дизайна в нюдовых оттенках на длинные и короткие ногти

Модный маникюр 2021 от Дуа Липы и Гарри Стайлса

Популярные исполнители Дуа Липа и Гарри Стайлс показали симпатичный дизайн ногтей со смайликами. Нейл-эксперты прогнозируют, что такой маникюр будет модным на весенне-летний сезон 2021. Ведь это не просто маникюр, а вызов гендерным принципам. Тенденция цветного лака и ярких рисунков на ногтях теперь склоняется к стилю унисекс, предлагая разнообразные варианты как для девушек, так и для парней.

На фотографиях в инстаграм-профиле Дженни Лонгворс, мастера маникюра из Лондона, можно увидеть, как желтые смайлики украшают ногти популярного певца. А голливудская нейл-мастерица Мишель Хамфи, которая работает с разными знаменитостями, опубликовала фото такого же модного красочного дизайна, но на ногтях британской певицы Дуа Липы.



Маникюр Дуа Липы / Фото из инстаграма Мишель Хамфи



Маникюр Гарри Стайлса / Фото из инстаграма Дженни Лонгворс

Если вы захотите повторить похожий дизайн весной этого года, то предлагаем обратить внимание на другие модные примеры. Очевидно, что смайлики на ногтях – нейл-тренд следующего сезона.