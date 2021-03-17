Эффективно заботиться о своей красоте можно дома с помощью средств, которые легко приготовить своими руками. Пусть это будет морской спрей для волос, дезодорант, глиняная маска для лица или мыло, но бьюти-продукты, созданные с любовью к себе и своему телу, будут особенно полезными.

Когда у вас появляется свободное время, его стоит посвятить заботе о себе. Например, попробуйте приготовить собственные косметические средства дома, которые пригодятся каждой женщине. Для этого вам понадобятся бьюти-рецепты.

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Как приготовить бьюти-средства дома: рецепты

Морской спрей для волос

Что вам понадобится?

1 бутылочка с распылителем;

1 стакан теплой воды;

1 столовая ложка морской соли;

1 чайная ложка геля алоэ;

1 чайная ложка кокосового масла;

несколько капель любимого эфирного масла.

Прежде всего растопите морскую соль в воде, перемешивайте и одновременно добавляйте другие компоненты. Еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты и перелейте жидкость и подготовленную бутылочку. Способ применения спрея прост: распыляйте на сухих волосах. Чтобы создать стильную укладку, разделите волосы на пряди и наносить на них спрей поэтапно, а потом разминайте локоны пальцами в течение минуты.

Дезодорант

Что вам понадобится?

3 столовые ложки масла какао и/или кокоса;

2 столовые ложки соды;

3 столовые ложки крахмала;

эфирные масла на выбор.

Начните с растопки масла какао и кокоса на водяной бане, насыпьте другие сухие компоненты и перемешайте. Добавьте несколько капель эфирного масла, которое предварительно выбрали. Когда смесь будет готова, перелейте ее в форму от дезодоранта или в маленькую емкость с крышкой и положите в холодильник на ночь. Используйте самодельный дезодорант для намазывания под мышками или вместо крема или баттера.

Важно знать: если вы планируете переливать смесь для дезодоранта в баночку или контейнер, то уменьшите количество масел. Таким образом консистенция дезодоранта будет более мягкой и удобной для использования.

Глиняная маска для лица

Что вам понадобится?

2 чайные ложки черной глины;

0, 5 чайной ложки измельченного эвкалипта;

1 чайная ложка геля алоэ;

вода;

3 капли эфирного мятного масла;

2 капли эфирного масла эвкалипта.

Для приготовления глиняной маски смешайте все ингредиенты, используя деревянную или пластиковую лопатку. Важно запомнить, что нельзя пользоваться металлическими предметами для создания косметических средств. Полученную смесь наносите на сухую и чистую кожу лица. Обладательницам очень жирной кожи нужно смывать маску через 15 минут, а с сухой дермы – через 5 – 7 минут. Не передерживайте маску, ведь она не должна высыхать полностью на вашем лице. После тщательного удаления остатков теплой водой не забудьте нанести увлажняющий крем.

Мыло

Что вам понадобится?

1 обычное детское мыло;

100 миллилитров молока

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка меда или сахара,

несколько капель любимого эфирного масла.

Натрите детское мыло, которое будет служить основой, на мелкой терке и залейте горячим молоком. Емкость с ингредиентами положите на водяную баню и добавьте меда или сахара. Медленно перемешивайте компоненты, пока они не растворятся до однородной массы, но не доводите смесь до кипения. Снимите основу с огня и влейте в нее 1 столовую ложку оливкового масла и 3 капли эфирного масла. Тщательно перемешайте и перелейте будущее мыло в форму, положите в холодильник, а после полного застывания – выньте из формы.

Когда мыло будет готово, нужно просушить его на бумаге в течение суток. Таким образом удастся избавиться от излишней влаги. Тогда можете смело пользоваться натуральным мылом.