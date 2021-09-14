Надихалися образами кіногероїв: найкращі зачіски та макіяж на Met Gala – розкішні фото

Модний бал Інституту костюма, який щорічно відбувається у Нью-Йорку, є важливим заходом, коли світові селебріті демонструють найбільш креативні образи. Цьогоріч відомі красуні надихалися образами кіногероїнь. Наприклад, Меган Фокс зробила накладний чубчик, намалювала губи яскраво-червоною помадою та вдягла еротичну сукню, чим вшанувала пам’ять Бетті Пейдж – пінап моделі та актриси.

Знаменитості розкішно та унікально трактували тему балу А Lexicon of Fashion або "В Америці: модний лексикон". Ця виставка у музеї мистецтва Метрополітен досліджує сучасний словник американського стилю й аналізує зв’язок моди з питаннями рівності, різноманітності та інклюзивності.

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Іконі краси і стилю Дженніфер Лопес не завадив щільний графік. Вона встигла з'явитися на церемонії MTV Video Music Awards 2021 та згодом поспішила на Met Gala в ідеальному образі принцеси-ковбоя в Ralph Lauren.

У 2021 світові селебріті черговий раз не обмежилися використанням червоної доріжки як тла для модного фото, але й змогли за допомогою вбрання та епатажних зачісок і макіяжу самовиразитися. Б'юті-образ моделі й активістки Куан Чейсінгорс, яка є донькою представників корінних народів Аляски та прерії Південної Дакоти, був особливо символічним. Дівчина продемонструвала мейк-ап зі сталевими тінями, які вдало підкреслили красу її обличчя. А тату на підборідді й куточках очей, як у Куан, називають Yidłtoo. Традиційно їх наносять жіночою рукою. Таким чином модель закарбовувала важливі події у її житті та намагалася підтримувати традицію, якій вже понад 10 000 років і вона зникає.

Варто звернути особливу увагу на макіяж американської поетеси та активістки Аманди Горман, яка була однією із ведучих Met Gala 2021. Зірка продемонструвала образ із використанням великої кількості коштовностей. Її обличчя також прикрашали дорогоцінні камені. Можливо, такий трюк у макіяжі стане б'юті-трендом 2021.

В той час знаменита Джіджі Хадід віддала данину ще одній кіногероїні, Джесіці Реббіт. Модель обрала сукню Prada з відкритими плечима й високим розрізом. А вбрання ефектно доповнили шкіряні рукавички та малиново-руді кучері, які звабливо спадали по спині. Стилістка зачісок Естер Лангем зібрала волосся Джіджіу високий хвіст і прикрасила декорованою стразами шпилькою Prada. Над макіяжем трендсеттерки працювала візажистка Ерін Парсонс. Вона створила для неї блакитні smokey eyes у стилі 60-х, додавши їм родзинки стрілками на взірець cat eye.

Красивим прикладом витонченого смаку можуть слугувати й образи Кендалл Дженнер і Зої Кравіц. Знамениті красуні з'явилися на балу в "голих" сукнях. Аби не додавати зайвих яскравих і зухвалих акцентів, дівчата довершили образи мейк-апом у тілесних відтінках.

Пропонуємо вам добірку найкращих зачісок і макіяжу зірок з червоної доріжки Met Gala 2021. Вони надихають і ще раз доводять, що краса в очах того, хто дивиться.

Красиві та епатажні б'юті-образи на червоній доріжці Met Gala



Меган Фокс у звабливому образі Бетті Пейдж / Фото з інстаграму зірки



Голлівудський гламур, натхненний образом Грейс Келлі / Фото з інстаграму @maryphillips



Джіджі Хадід із неперевершеним високим хвостом, блакитними тінями і стрілками / Фото Getty Images



Аманда Горман з коштовностями на обличчі / Фото Getty Images



Неонові акценти у макіяжі Емми Чемберлен / Фото з інстаграму @laurapolko



Сміливий макіяж Барбі Феррейри у фіолетовій палітрі та лялькові кучері / Фото Getty Images



Референс образу Біллі Айліш – Мерилін Монро / Фото з інстаграму співачки



Куан Чейсінгорс зі символічним макіяжем і татуюваннями / Фото Getty Images



Дженніфер Лопес зі звабливим і ніжним мейк-апом / Фото Getty Images



Юна Кайя Гербер обрала б'юті-образ у стилі Старого Голлівуду / Фото Getty Images



Трейсі Елліс Росс була роковою жінкою з модним боб-каре / Фото з інстаграму акторки



Спокуслива Зої Кравіц з нюдовий мейк-апом і стильним пучком / Фото Getty Images



Кендалл Дженнер віддала перевагу розкішній сукні та сексуальному макіяжу / Фото з інстаграму моделі



Люпіта Ніонго з блакитними тінями і фактурною зачіскою / Фото Getty Images



Кара Делевінь зі зухвалим мейк-апом в рожевих відтінках, червоним манікюром та укладкою з ефектом мокрого волосся / Фото Getty Images



Вінні Гарлоу продемонструвала ідеальні чорні стрілки та вишуканий аксесуар для волосся / Фото з інстаграму моделі