Вдохновлялись образами киногероев: лучшие прически и макияж на Met Gala – роскошные фото

Модный бал Института костюма, ежегодно проходящий в Нью-Йорке, является важным мероприятием, когда мировые селебрити демонстрируют самые креативные образы. В этом году известные красавицы вдохновились образами киногероинь. Например, Меган Фокс сделала накладную челку, нарисовала губы ярко-красной помадой и надела эротическое платье, чем почтила память Бетти Пейдж – пинап модели и актрисы.

Знаменитости роскошно и уникально трактовали тему бала А Lexicon of Fashion или "В Америке: модный лексикон". Эта выставка в музее искусства Метрополитен исследует современный словарь американского стиля и анализирует связь моды с вопросами равенства, разнообразия и инклюзивности.

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Иконе красоты и стиля Дженнифер Лопес не помешал плотный график. Она успела появиться на церемонии MTV Video Music Awards 2021 и впоследствии поспешила на Met Gala в идеальном образе принцессы-ковбоя в Ralph Lauren.

В 2021 мировые селебрити очередной раз не ограничились использованием красной дорожки в качестве фона для модного фото, но и смогли с помощью одежды и эпатажных причесок и макияжа самовыразиться. Бьюти-образ модели и активистки Куанна Чейсингхорс, которая является дочерью представителей коренных народов Аляски и прерии Южной Дакоты, был особенно символичным. Девушка продемонстрировала мейк-ап со стальными тенями, которые удачно подчеркнули красоту ее лица. А тату на подбородке и в уголках глаз, как у Куанна, называют Yidłtoo. Традиционно их наносят женской рукой. Таким образом, модель запечатлевали важные события в ее жизни и старалась поддерживать традицию, которой уже более 10 000 лет и она исчезает.

Стоит обратить особое внимание на макияж американской поэтессы и активистки Аманды Горман, которая была одной из ведущих Met Gala 2021. Звезда продемонстрировала образ с использованием большого количества драгоценностей. Ее лицо также украшали драгоценные камни. Возможно, такой трюк в макияже станет бьюти-трендом 2021.

В то время знаменитая Джиджи Хадид отдала дань еще одной из киногероинь, Джессике Рэббит. Модель выбрала платье Prada с открытыми плечами и высоким разрезом. А наряд эффектно дополнили кожаные перчатки и малиново-рыжие кудри, которые обольстительно спадали по спине. Стилист причесок Эстер Лангем собрала волосы Джиджи в высокий хвост и украсила декорированной стразами заколкой Prada. Над макияжем трендсеттера работала визажистка Эрин Парсонс. Она создала для нее голубые smokey eyes в стиле 60-х, добавив им изюминки стрелками на подобии cat eye.

Красивым примером утонченного вкуса могут служить и образы Кендалл Дженнер и Зои Кравиц. Знаменитые красавицы появились на балу в "голых" платьях. Чтобы не добавлять лишних ярких и дерзких акцентов, девушки довершили образы мейк-апом в телесных оттенках.

Предлагаем вам подборку лучших причесок и макияжа звезд с красной дорожки Met Gala 2021. Они вдохновляют и еще раз доказывают, что красота в глазах того, кто смотрит.

Красивые и эпатажные бьюти-образы на красной дорожке Met Gala



Меган Фокс в обольстительном образе Бетти Пейдж / Фото из инстаграма звезды



Голливудский гламур, вдохновленный образом Грейс Келли / Фото из инстаграма @maryphillips



Джиджи Хадид с непревзойденным высоким хвостом, голубыми тенями и стрелками / Фото Getty Images



Аманда Горман с драгоценностями на лице / Фото Getty Images



Неоновые акценты в макияже Эммы Чемберлен / Фото из инстаграма @laurapolko



Смелый макияж Барби Феррейры в фиолетовой палитре и кукольные кудри / Фото Getty Images



Референс образа Билли Айлиш – Мэрилин Монро / Фото из инстаграма певицы



Куанна Чейсингхорс с символическим макияжем и татуировками / Фото Getty Images



Дженнифер Лопес с соблазнительным и нежным мейк-апом / Фото Getty Images



Юная Кайя Гербер выбрала бьюти-образ в стиле Старого Голливуда / Фото Getty Images



Трейси Эллис Росс была роковой женщиной с модным боб-каре / Фото из инстаграма актрисы



Соблазнительная Зои Кравиц с нюдовым мейк-апом и стильным пучком / Фото Getty Images



Кендалл Дженнер отдала предпочтение роскошному платью и сексуальному макияжу / Фото из инстаграма модели



Люпита Нионго с голубыми тенями и фактурной прической / Фото Getty Images



Кара Делевинь с дерзким мейк-апом в розовых оттенках, красным маникюром и укладкой с эффектом мокрых волос / Фото Getty Images



Винни Харлоу продемонстрировала идеальные черные стрелки и изысканный аксессуар для волос / Фото из инстаграма модели