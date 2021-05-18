Останнім часом можна помітити тенденцію, що низький хвіст – це улюблена зачіска моделей, з якою вони часто пересуваються на показах. Це і не дивно. Така укладка ідеально підходить як для повсякденного життя, так і для ділової зустрічі, вечірки чи прогулянки.

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Жустін Маржан, міжнародна стилістка з питань зачісок, каже: "Такий хвіст – образ на щодень, який стане великим трендом сезону. Зачіска ідеальна для вечірок через Zoom або навіть для побачень удома".

Покрокова інструкція створення наймоднішої зачіски осені

Насамперед ретельно вимийте волосся, нанесіть кондиціонер і дозвольте локонам повністю висохнути природним способом. Після миття розподіліть по шевелюрі текстурувальний спрей.

Потім зробіть прямий проділ від чола до потилиці і поділіть волосся на 2 рівні частини. 1 частину спереду зафіксуйте спеціальною шпилькою, щоб вона вам не заважала. Спереду відокремте й закріпіть 2 пасма волосся, які потім обрамлятимуть обличчя.



Модна зачіска осені 2021 / Фото Vogue

Зберіть половину волосся від кінчика вуха до маківки. Нанесіть на корені мус для об’єму, акуратно розчешіть пасма і закріпіть хвіст гумкою. Ідентичну маніпуляцію потрібно повторити з нижніми пасмами волосся з цього боку, потім зафіксуйте їх ще однією гумкою до першого хвоста.

Виділіть невелику частину волосся, щоб обгорнути його навколо основи хвоста. Таким чином ви приховаєте гумку.



Як зробити стильну зачіску / Фото Vogue

Б’юті-лайфхак: розпиліть на зубну щітку лак для волосся і розгладьте нею волосини навколо гумки. Їх потім можна зафіксувати за допомогою шпильок.

Насолоджуйтеся своєю модною й елегантною зачіскою.