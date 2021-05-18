Останнім часом можна помітити тенденцію, що низький хвіст – це улюблена зачіска моделей, з якою вони часто пересуваються на показах. Це і не дивно. Така укладка ідеально підходить як для повсякденного життя, так і для ділової зустрічі, вечірки чи прогулянки.
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Жустін Маржан, міжнародна стилістка з питань зачісок, каже: "Такий хвіст – образ на щодень, який стане великим трендом сезону. Зачіска ідеальна для вечірок через Zoom або навіть для побачень удома".
Покрокова інструкція створення наймоднішої зачіски осені
- Насамперед ретельно вимийте волосся, нанесіть кондиціонер і дозвольте локонам повністю висохнути природним способом. Після миття розподіліть по шевелюрі текстурувальний спрей.
- Потім зробіть прямий проділ від чола до потилиці і поділіть волосся на 2 рівні частини. 1 частину спереду зафіксуйте спеціальною шпилькою, щоб вона вам не заважала. Спереду відокремте й закріпіть 2 пасма волосся, які потім обрамлятимуть обличчя.
Модна зачіска осені 2021 / Фото Vogue
- Зберіть половину волосся від кінчика вуха до маківки. Нанесіть на корені мус для об’єму, акуратно розчешіть пасма і закріпіть хвіст гумкою. Ідентичну маніпуляцію потрібно повторити з нижніми пасмами волосся з цього боку, потім зафіксуйте їх ще однією гумкою до першого хвоста.
- Виділіть невелику частину волосся, щоб обгорнути його навколо основи хвоста. Таким чином ви приховаєте гумку.
Як зробити стильну зачіску / Фото Vogue
- Б’юті-лайфхак: розпиліть на зубну щітку лак для волосся і розгладьте нею волосини навколо гумки. Їх потім можна зафіксувати за допомогою шпильок.
Насолоджуйтеся своєю модною й елегантною зачіскою.
Модні зачіски на показі Jason Wu / Фото Getty Images