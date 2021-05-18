В последнее время можно заметить тенденцию, что низкий хвост – это любимая прическа моделей, с которой они часто передвигаются на показах. Это и не удивительно. Такая укладка идеально подходит как для повседневной жизни, так и для деловой встречи, вечеринки или прогулки.

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Жустин Маржан, международная стилистка по вопросам причесок, говорит: "такой хвост – образ на каждый день, который станет большим трендом сезона. Прическа идеальна для вечеринок через Zoom или даже для свиданий дома".

Пошаговая инструкция создания самой модной прически осени

Первым делом тщательно вымойте волосы, нанесите кондиционер и позвольте локонам полностью высохнуть естественным способом. После мытья распределите по шевелюре текстурированный спрей.

Затем сделайте прямой пробор ото лба к затылку и поделите волосы на 2 равные части. 1 часть спереди зафиксируйте специальной шпилькой, чтобы она вам не мешала. Спереди отделите и закрепите 2 пряди волос, которые затем будут обрамлять лицо.



Модная прическа осени 2021 / Фото Vogue

Соберите половину волос от кончика уха до макушки. Нанесите на корни мусс для объема, аккуратно расчешите пряди и закрепите хвост резинкой. Идентичную манипуляцию нужно повторить с нижними прядями волос с этой стороны, затем зафиксируйте их еще одной резинкой к первому хвосту.

Выделите небольшую часть волос, чтобы обернуть их вокруг основания хвоста. Таким образом вы скроете резинку.



Как сделать стильную прическу / Фото Vogue

Бьюти-лайфхак: распылите на зубную щетку лак для волос и разгладьте ею волосы вокруг резинки. Их потом можно зафиксировать с помощью шпилек.

Наслаждайтесь своей модной и элегантной прической.