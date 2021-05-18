В последнее время можно заметить тенденцию, что низкий хвост – это любимая прическа моделей, с которой они часто передвигаются на показах. Это и не удивительно. Такая укладка идеально подходит как для повседневной жизни, так и для деловой встречи, вечеринки или прогулки.
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Жустин Маржан, международная стилистка по вопросам причесок, говорит: "такой хвост – образ на каждый день, который станет большим трендом сезона. Прическа идеальна для вечеринок через Zoom или даже для свиданий дома".
Пошаговая инструкция создания самой модной прически осени
- Первым делом тщательно вымойте волосы, нанесите кондиционер и позвольте локонам полностью высохнуть естественным способом. После мытья распределите по шевелюре текстурированный спрей.
- Затем сделайте прямой пробор ото лба к затылку и поделите волосы на 2 равные части. 1 часть спереди зафиксируйте специальной шпилькой, чтобы она вам не мешала. Спереди отделите и закрепите 2 пряди волос, которые затем будут обрамлять лицо.
Модная прическа осени 2021 / Фото Vogue
- Соберите половину волос от кончика уха до макушки. Нанесите на корни мусс для объема, аккуратно расчешите пряди и закрепите хвост резинкой. Идентичную манипуляцию нужно повторить с нижними прядями волос с этой стороны, затем зафиксируйте их еще одной резинкой к первому хвосту.
- Выделите небольшую часть волос, чтобы обернуть их вокруг основания хвоста. Таким образом вы скроете резинку.
Как сделать стильную прическу / Фото Vogue
- Бьюти-лайфхак: распылите на зубную щетку лак для волос и разгладьте ею волосы вокруг резинки. Их потом можно зафиксировать с помощью шпилек.
Наслаждайтесь своей модной и элегантной прической.
Модные прически на показе Jason Wu / Фото Getty Images