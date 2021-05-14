Дівчина з’явилася в новому образі на церемонії вручення премії Brit Awards 2021. Тепер прихильники культового серіалу порівнюють Мейсі з Дейнеріс Таргарієн.

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З брюнетки в білявку: зміна іміджу Мейсі Вільямс

На церемонії вручення премії Brit Awards 2021 Мейсі Вільямс оголошувала переможницю співачку Тейлор Свіфт. Новий вигляд акторки вразив шанувальників. Адже вона перефарбувалася із брюнетку у платинову білявку і вибілила брови.

Згодом Мейсі опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї майже 11 мільйонів підписників, селфі з Тейлор Свіфт. Знаменитість також написала у публікації: "Гляньте, що ви змусили мене зробити".

Нагадаємо, що раніше ефектною кардинальною зміною іміджу і білявим кольором волосся здивували такі знаменитості, як Селена Гомес і Біллі Айліш. Hair-стилісти переконані, що платиновий "блонд" буде головним б’юті-трендом літа 2021.

Реакція шанувальників на б’юті-перевтілення Мейсі Вільямс